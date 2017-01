BYZNYS DNE: Šejkové chtějí obří investice do těžby ropy

Saudskoarabský ministr al-Naimi ve Vídni. | foto: Reuters

DAVOS Pro uspokojení rostoucí poptávky po ropě bude ve světě během příštích 25 let zapotřebí investovat do nových těžebních kapacit 25 bilionů dolarů (přes 630 bilionů korun). Na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu to v pondělí uvedl generální ředitel saúdskoarabské státní ropné společnosti Aramco Amín Násir.