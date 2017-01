Byznys podle Trumpa: světu postaví obchodní bariéry, domácím sníží daně

Éra Donalda Trumpa s dnešní inaugurací přichází. A spolu s ní velký zájem zbytku světa o interpretaci prezidentových prohlášení ohledně jeho budoucích záměrů. Mnohé o nich vypoví už Trumpových prvních 100 dnů v Bílém domě. Co se vyplatí sledovat?

Pryč s Obamacare

Na domácí scéně se Trump zaměří na změny systému zdravotní péče. Předcházející model zdravotního pojištění, označovaný jako Obamacare, chce Trump zrušit hned, jak to bude možné.

„Je to naprostá katastrofa, systém se hroutí,“ vyjádřil se o reformě svého předchůdce. Nový plán chce předložit okamžitě po nástupu ministra zdravotnictví, kterým bude dvaašedesátiletý bývalý ortoped Tom Price, šéf rozpočtového výboru sněmovny. Ten proslul jako tvrdý kritik potratů. Obamův program by měla nahradit nová legislativa. Slibuje systém daňových výhod a spořicích účtů pojištěnce.

Z průzkumu agentury AP vyplývá, že zdravotnictví považují Američané za nejdůležitější úkol nové administrativy. Čtyřicet procent dotázaných očekává, že Obamacare projde zásadní změnou. Přestože díky reformě získalo přístup ke zdravotnímu pojištění na 20 milionů Američanů, podle kritiků je program nákladný.



Trump se chce zaměřit také na posílení policejních složek. Slibuje snížení kriminality, především u násilných trestných činů. Zaměří se také na zpravodajce. Jejich informace o údajných kompromitujících materiálech Moskvy na Trumpovu osobu hodně rozvířily období mezi volbami a inaugurací.

„Tajné služby jsou nezbytné a velmi důležité. Dosadíme tam vynikající lidi,“ slíbil nový prezident. „Je smutné, když zprávy tajných služeb unikají do médií,“ naznačil, že se chce postarat, aby zpravodajci byli diskrétní. Nastupující hlava státu chce také snížit imigraci. K jejímu potírání mají přispět tvrdé tresty za opakovaný nelegální vstup na území USA. Trump rovněž slibuje, že nová vláda bude zcela nezávislá, dokonale imunní vůči všem lobbistickým tlakům.

Postavme obchodní bariéry

Ekonomové téměř bez výjimky ocenili jeho plány na snížení firemních daní, omezení regulace, ale i velkorysé projekty infrastruktury, které mají nalít do americké ekonomiky státní i soukromé investice. Jeho heslo říká, že za každou novou regulaci v ekonomické sféře musí být zrušeny nejméně dvě předchozí. Trump hodlá chránit domácí firmy.



„Podniky, které chtějí své továrny přestěhovat do ciziny, zaplatí vysokou daň,“ varoval. O co vstřícnější bude k americkým podnikatelům, o to víc hrozí těm zahraničním. „Za každé auto, které přijde do USA, zaplatíte 35procentní daň,“ vzkázal německým automobilkám přes list Bild.

Nový prezident se rovněž chce stáhnout z mezinárodních obchodních dohod, jako je transpacifické partnerství (TPP), a nahradit je dvoustrannými vztahy. To by vedlo k úbytku pracovních míst v mnoha zemích, třeba v Japonsku. „Existence této dohody bez účasti Spojených států by neměla smysl,“ podotkl japonský premiér Šinzó Abe.



Ve svých plánech počítá Trump s vyrovnaným rozpočtem v průběhu příští dekády, a to přesto, že plánuje zvyšování výdajů na obranu.

Na Čínu a Írán přísně

Trump je pevně přesvědčen, že Rusko bude respektovat Spojené státy více než v minulosti. „Přízeň ruského prezidenta Vladimira Putina není chybou, je to spíše bonus,“ uvedl. Ruské hackerské útoky, které mohly ovlivnit americkou volební kampaň, nezpochybnil. Jejich dopady ale marginalizoval, navíc podle něj přišly i z jiných zemí, třeba z Číny.

„Do devadesáti dní dodáme zásadní zprávu o obraně proti hackerství a o tom, jak tento nový fenomén zastavíme,“ slibuje Donald Trump.

Jeho kandidát na post ministra zahraničí Rex Tillerson, bývalý šéf ropné firmy Exxon, má k Rusku blízko. Před lety dokonce obdržel od Putina vyznamenání. Proto se čtyřiašedesátiletý Tillerson snaží rozptýlit pochybnosti o své nezaujatosti. Označil například ruskou anexi Krymu za protiprávní a ujistil, že USA dodrží závazky ke spojencům. Mírnil tak Trumpova rezervovaná slova o NATO, kde už nový prezident nechce připlácet na ochranu spojenců.



Příští prezident totiž mluví více než přímočaře. Nejvlivnější evropskou političku, německou kancléřku Angelu Merkelovou už stihl rozladit, když kritizoval její uprchlickou politiku.

Ohledně Ruska se rovněž vyjádřil k perspektivě případné smlouvy o omezení jaderných zbraní. Prohlásil, že nukleární arzenály by měly být podstatně omezeny. Pokud ruský prezident přistoupí na tuto nabídku, může výměnou za to počítat se zrušením amerických sankcí.

Tvrdý postup vůči imigrantům pak slibuje na jihu Spojených států, na mexické hranici. Se stavbou bariéry, která má zastavit příliv nelegálních imigrantů, nechce dlouho váhat. Projekt podle něj zaplatí mexická strana, detaily ale dořeší později.

Jednou ze zemí, která vzhlíží k Trumpově nástupu se zřetelnými obavami, je vedle Íránu také Čína, čím dál sebevědomější. „Čína nás zneužila ekonomicky av Jihočínském moři,“ prohlásil Trump. To se podle něj změní. „Všechny státy nás budou respektovat víc než za minulých administrativ.“