Časopis Téma zvítězil v kategorii Svět a společnost v soutěži Časopis roku

Soutěž Časopis roku 2016 také řadí časopisy do celkového pořadí, bez ohledu na kategorie. V tomto pořadí časopis Téma obsadil druhé místo, a to za měsíčníkem Forbes. Hodnocení probíhalo ve dvou kolech, v obou porotách vybírali nejlepší časopisy a magazíny zástupci největších zadavatelů reklamy, reklamních, mediálních a výzkumných agentur a mediální odborníci.

Šéfredaktor týdeníku Téma Zdeněk Šustr se v tiskové zprávě k vítězství vyjádřil. „Samozřejmě mě to těší. I když ještě větší radost mám z toho, kolik čtenářů si nás kupuje a že jich stále přibývá. Protože o úspěchu a neúspěchu v téhle branži rozhoduje právě čtenář – to on je rozhodující prvek.“

Ve zprávě také poděkoval celé redakci i dalším kolegům z vydavatelství Mafra, kteří se na výrobě časopisu Téma podíleli a dokázali utvořit „jiný časopis než ostatní“.

Týdeník Téma je specifické svými velkými rozhovory s výraznými osobnostmi, jejichž témata jsou různorodá. Jeho prodaný náklad souvisle roste, a to již od svého prvního vydání 3. října 2014. Aktuální čtenost se pohybuje okolo 138 tisíc čtenářů při prodaném nákladu okolo 60 tisíc kusů. To je v kategorii zpravodajsko-společenských týdeníků nejvíc.