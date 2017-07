Část metra C mimo provoz. Pražskou MHD čekají v létě výluky i delší intervaly

Ode soboty do neděle 9. července bude bude mimo provoz část trasy metra C mezi Florencí a Pražského povstání, dopravní podnik bude v úseku vyměňovat pražce. V trase linky pojedou po magistrále náhradní autobusy XC a posíleny budou vybrané autobusové i tramvajové spoje.

Od 11. července bude na pět měsíců uzavřeno nástupiště stanice linky A Muzeum ve směru Depo Hostivař, lidé tak nebudou moci v tomto směru do vlaků metra nastoupit. Nástupiště v opačném směru začne podnik opravovat po Vánocích. V srpnu bude kvůli výměně eskalátorů uzavřen vstup do stanice metra B Anděl ve směru k Andělu. Stanice bude přístupná pouze z oblasti Na Knížecí. Omezení potrvá zhruba do dubna 2018. V srpna by naopak měla být po kompletní rekonstrukci opět otevřena stanice metra B Jinonice.



V sobotu začínají také opravy některých tramvajových tratí, například mezi Morání a Albertovem, Hradčanskou a Strossmayerovým náměstím, v úseku Březiněveská - Vozovna Kobylisy nebo v okolí Ohrady. Od 10. července do 1. srpna bude přerušen provoz tramvají v okolí Palmovky, konkrétně v Zenklově ulici mezi křižovatkami s ulicemi Sokolovská a Na Žertvách. Celý srpen bude dopravní podnik opravovat trať mezi zastávkami Strossmayerovo náměstí - Vltavská a v srpnu začne rovněž rekonstrukce trati z Albertova do zastávky Otakarova, která potrvá až do 9. prosince.

Intervaly se prodlouží zejména v období přepravních špiček pracovních dnů. V metru budou prodlouženy intervaly o jednu až dvě minuty. Na tramvajových linkách 9, 17 a 22 bude ve špičce pracovních dnů prodloužen interval ze čtyř na pět minut, kolem poledne pak z pěti na šest minut.

Ostatní linky budou ve špičkách od pondělí do pátku jezdit každých deset minut, kolem poledne každých 12 minut. Přes prázdniny nepojedou linky 4 a 21. Autobusy budou mít v ranní špičce pracovních dnů prodloužen interval z šesti na 7,5 minuty, odpoledne ze 7,5 na deset minut. Mimo provoz budou školní spoje.

Vlakové spoje zapojené do pražské integrované dopravy pojedou beze změn.