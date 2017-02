Čekací lhůty na novou Škodu Kodiaq se mohou protáhnout až na půl roku

Obliba vozů SUV je v Evropě na vrcholu SUV (Sport Utility Vehicle) je sportovní užitkové vozidlo, které je schopné provozu v lehčím terénu díky vyšší světlé výšce a robustnější konstrukci oproti klasickým osobním vozům. Zároveň je vhodné i pro silniční a městský provoz.

Za předchůdce SUV je možné podle některých zdrojů považovat americký Chevrolet Suburban z roku 1935, který měl rámovou konstrukci, částečně dřevěnou karoserii a místo až pro osm cestujících. Jiné zdroje uvádějí jako předchůdce vozů použitelných do lehčího terénu i na silnici GAZ M-20 Poběda vyráběný v letech 1946 až 1958 nebo Land Rover s označením Series II vyráběný od roku 1958. Za prvníSUV dnešního typu je považována kompaktní Toyota RAV4, jejíž první generace byla představena v roce 1994.

Móda SUV zaplavila v poslední době zejména Evropu, kde bylo jen v loňském roce prodáno 3,9 milionu vozů tohoto segmentu, což znamená, že zhruba každé čtvrté prodané nové auto byloSUV. V ČR se prodej SUV za posledních deset let téměř zdesetinásobil, zatímco v roce 2006 ukrojil segment SUV podle Svazu dovozců automobilů (SDA) tržní podíl 2,6 procenta, v loňském roce to již bylo 20,2 procenta, což představuje asi 52 000 prodaných vozů. Nejprodávanějším segmentem zůstává podle SDA třída malých a mini vozů s tržním podílem 22,5 procenta v roce 2016.

OblibaSUV je dána především jejich univerzálností, větší mírou bezpečí oproti běžným osobním vozům a díky vyšší stavbě karoserie pohodlnějšímu nastupování do vozu, což znamená také lepší výhled pro řidiče i cestující. Oproti čistě terénním vozům poskytují SUV vyšší úroveň komfortu a ovladatelnosti a zároveň se vyznačují nižší spotřebou paliva. Kritici jim naopak vyčítají vyšší pořizovací cenu oproti běžným osobním vozům, ze kterých přitom často technicky vycházejí, vyšší emise oxidu uhličitého aSUV také představují větší nebezpečí pro chodce v případě srážky.

Nejprodávanějším SUV v ČR byla za minulý rok Škoda Yeti (5512 kusů), následovaná Dacií Duster vyráběnou v Rumunsku (4556 kusů) a modelem Hyundai Tucson (3383 kusů) vyráběným v moravskoslezských Nošovicích. VětšinaSUV nabízí také variantu s pohonem všech čtyř kol, ale tuzemští zákazníci volili v loňském roce "čtyřkolku" jen v asi 50 procentech.

Historie vozů do lehčího terénu vyráběných automobilkou Škoda sahá až do poloviny šedesátých let minulého století. V prosinci 1966 se totiž v novozélandském městě Otahuhu začala vyrábět Škoda Trekka na podvozku tehdejší Octavie kombi. Pouhých 3,6 metru dlouhý vůz vynikal světlou výškou 19 centimetrů a sloužil především místním farmářům a řemeslníkům i jako vůz pro volný čas. Trekka se do Evropy nikdy nedovážela a do ukončení výroby v roce 1972 jí vzniklo téměř 3000 kusů. Počátkem sedmdesátých let se v Pákistánu krátce montoval podobně laděný model Škoda Skopak, který také technicky vycházel z Octavie kombi. Prvním "plnohodnotným" vozemSUV mladoboleslavské automobilky se stal až model Yeti v roce 2009.

Nové SUV Škoda Kodiaq měří téměř 4,7 metru a disponuje základním zavazadlovým prostorem o velikosti 720 litrů, což je nejvíc ve třídě. Je první Škodou v novodobé historii automobilky, která může být dodávána se třetí řadou sedadel (toto řešení již před tím nabízela užitková Škoda 1203). V ČR bude prodáván se třemi benzinovými a dvěma dieselovými přeplňovanými motory o objemu 1,4 až 2,0 litry a výkonu 125 až 190 koní. Základní cena vozu je 677 900 Kč.

Objednávky na Kodiaq, který se vyrábí ve východočeských Kvasinách, prodejci Škody přijímají už od začátku loňského října. Do budoucna je v plánu také verze kupé se sníženou zádí.