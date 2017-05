'Čekám dopis z Německa'. Tunel pod Krušnými horami může být o roky dřív

Český ministr má indicie, že podpora z německé strany doslova visí ve vzduchu. Mluvil o ní se zástupci spolkové země Sasko i se svým protějškem Alexandrem Dobrindtem. Trať má měřit zhruba 140 kilometrů a jejím dominantním bodem by byl více než 26 kilometrů dlouhý tunel pod Krušnými horami.

„Očekávám dopis z Německa, který řekne, že zadaná studie ukázala potřebu této vysokorychlostní trati. A to, že se projekt vyplatí. Projekt by se měl přesunout do ‚šuplíku‘ nutných staveb,“ řekl Ťok na středeční akci Mafra snídaně, která se konala ve spolupráci s Lidovými novinami. Jejím ústředním tématem bylo urychlení výstavby železniční a dálniční sítě v Česku.



Pisatelem důležitého dopisu by měl být úřad výše zmíněného spolkového ministra dopravy Dobrindta. Vysokorychlostní železniční trať do Drážďan čeká na signál od celoněmecké vlády, která jej zřejmě přesune mezi priority v budování domácí dopravní sítě. Nyní se počítá se začátkem výstavby kolem roku 2030. „Stavba by se urychlila řádově o roky,“ řekl Dan Ťok.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) byl jedním z řečníků Mafra snídaně konané 24. května 2017. Na akci promluvil také šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa (vlevo).

Právě trať mezi Drážďany a Prahou by tak mohla být světlou výjimkou v krajině zpoždění a úředních průtahů, které provázejí vznik dopravních staveb v Česku. Příklad neleží daleko: na dostavbu dálnice D8, která naši zemi propojuje právě se Saskem, se čekalo dvě desetiletí.

Nově budovaná vlaková trasa, na níž si nyní nechává Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zpracovávat studii proveditelnosti, by zkrátila cestu po kolejích z Prahy do Drážďan na zhruba 50 minut. Nyní trvá více než dvakrát tak dlouho. Trať by vyšla řádově na desítky miliard korun.

Nové české dálnice

Příští rok by měly na dopravní mapě Česka přibýt další záznamy, hlavně důležité dálniční stavby. U nich se předání staveniště zhotovitelům očekává v ideálním případě ještě letos na podzim. Týká se to například obchvatu Českých Budějovic v rámci D3, pokračování hradecké D11 nebo dálnice D35, která má v budoucnu spojit východ Čech s Moravou.

Celkem je těchto staveb v plánu devět. Někde je třeba získat stavební povolení, jinde probíhá soutěž na zhotovitele. „Výběr je dvoukolový. Myslíme si také, že se podaří získat stavební povolení velmi brzo a předat staveniště zhotovitelům,“ přidal trochu optimismu šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa, který byl dalším hostem Mafra snídaně pořádané 24. května v pražském hotelu InterContinental.

Obecně však platí, že příprava výstavby, hlavně dálniční sítě, je v Česku nesmírně pomalá.

„Udělali jsme si to celé velmi komplikované. Vidím i nechuť některých stran se domluvit. Přitom v řadě zemí postupují s přípravou staveb mnohem rychleji. A to nejen ve Velké Británii, ale třeba i v sousedním Polsku nebo na Slovensku,“ uvedl na stejné akci Dan Ťok.

Zmínil, že stavební problematiku řeší v Česku sedm ministerstev a narážel také na možnost stěžovatelů napadat chystané projekty v různých fázích úředního procesu, který obsahuje mimo jiné územní řízení, ekologické posouzení EIA a stavební povolení. Se sloučením těchto úředních molochů v jeden celek počítá rozsáhlá novela stavebního zákona, která v dubnu prošla Poslaneckou sněmovnou a nyní ji posuzují senátoři. To znamená, že dálnice by mohly být hotové za výrazně kratší dobu než nyní.



V současné podobě však v novele stavebního zákona chybí například paragraf, za nějž ministerstvo dopravy silně lobbuje - takzvaná předběžná držba. Ta se uplatnila například na Slovensku při stavbě obchvatu Bratislavy a velmi zjednodušeně ji lze popsat jako možnost začít stavět na pozemcích, které se ještě státu nepodařilo vykoupit.

Předběžná držba by měla sloužit mimo jiné jako nástroj proti spekulantům, kteří do poslední chvíle licitují o ceně za svoji půdu. Tím oddalují začátek prací.



„Nechceme nic znárodnit, ale získat potřebný pozemek a zaplatit za něj adekvátní cenu. Nedokončené vyvlastňování by se následně řešilo u soudu. Ale my bychom zatím stavěli. Nyní dokud nevykoupíte poslední metr, který potřebujete, tak není možné dostat stavební povolení a zahájit práce,“ doplnil Ťok.

Pokud by se do stavebního zákona předběžná držba nedostala, počítá s možností, že by se jí prostřednictvím poslanecké iniciativy ještě do konce volebního období pokusil vpravit do zákona 416 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Tím by vzniklo jakési provizorní řešení pro snazší výkupy potřebných pozemků.