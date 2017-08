Centrální bankéři vs. Donald Trump. Z horského střediska centrum ekonomického světa

Po většinu roku přijíždějí do ­horského střediska Jackson Hole ve Wyomingu jen rekreanti. Užívají si krás krajiny, v níž se do ­hřebenů hor zakusují horské říčky plné ryb. Již takřka 40 let se ­ale na pár dní stává toto ­místo centrem ekonomického světa.

Od počátku 80. let minulého století v­Jackson Hole pravidelně organizuje jedna z 12 poboček americké centrální banky Federal Reserve (Fed) konferenci pod názvem Ekonomické sympozium, na niž přijíždějí nejvýznamnější světoví bankéři a finančníci.

Stejně tomu bylo ostatně i letos, kdy se na konferenci věnované tématu, jak udržet dobrý výkon světového hospodářství, sešli minulý čtvrtek představitelé čtyř desítek centrálních bank z celého světa, včetně prezidenta Evropské centrální banky (ECB) Maria Draghiho či šéfky Fedu Janet Yellenové.

Oba dva nejvýznamnější světoví centrální bankéři se ve svých projevech nepřímo pustili do kritiky politických kroků amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Labutí píseň šéfky Fedu?

Janet Yellenové končí v únoru příštího roku její první funkční období v čele Fedu. O funkci, o jejímž obsazení rozhoduje americký prezident, se chce ucházet znovu. Jestli se ale američtí komentátoři na něčem shodují, pak je to skutečnost, že projev byl spíše labutí písní Yellenové v její pozici.

Šéfka Fedu totiž přesně v opozici vůči tvrzením amerického prezidenta Donalda Trumpa prohlásila, že reformy zavedené po finanční krizi let 2007 až 2009 posílily finanční systém a učinily jej bezpečnějším, zatímco hospodářskému růstu nijak neuškodily.

Podle mnohých byl její projev vůbec nejtvrdší obranou pravidel, jež byla v reakci na krizi zavedena, a ­byl jasnou zprávou Trumpovi. Bílý dům se totiž naopak domnívá, že některá regulační opatření by se měla zmírnit, protože ekonomiku zpomalují.

Po projevu Yellenové se tak zvyšují šance, že v čele Fedu stane v příštím roce nová tvář. Nejčastěji jsou v této souvislosti zmiňována jména Trumpova hlavního ekonomického poradce Gary Cohna, někdejšího guvernéra Fedu Kevina Warshe, či profesora ekonomie z Kolumbijské univerzity Glenna Hubbarda.

Ani slovo o měnové politice

Stejně jako Yellenová i prezident ECB Mario Draghi se ve svém projevu zastal regulačních opatření, jež po krizi postihla finanční sektor. „Teprve nedávno jsme byli svědky nebezpečí, které s sebou nese finanční otevřenost kombinovaná s nedostatečnou regulací,“ řekl s odkazem na světovou finanční krizi. Demontování regulačních opatření by podle něho byl zpochybněním poučení, které z krize vyplynulo.

Draghi se rovněž nepřímo vymezil vůči Trumpově ochranářské politice, když varoval, že právě protekcionismus ohrožuje volný obchod a globální spolupráci. Taková politika je podle něj rizikem jak pro produktivitu, tak pro růst vyspělých ekonomik.Podobně jako Yellenová ani Draghi se ve svém projevu nezmínil o měnové politice.

Zklamal tak některé investory, kteří čekali, že naznačí, kdy ECB začne snižovat nákupy dluhopisů, s jejichž pomocí podporuje hospodářský růst a snaží se povzbudit inflaci. Očekává se, že ECB se k nákupům dluhopisů vyjádří na zářijovém zasedání své bankovní rady.



Česká stopa chyběla

Na setkání centrálních bankéřů v­ Jackson Hole se v posledních letech tradičně objevovali i zástupci České národní banky. Setkání se ostatně účastnili například bývalí guvernéři Zdeněk Tůma a Miroslav Singer (ten do Jackson Hole vyrazil nejčastěji, celkem šestkrát) či viceguvernér Mojmír Hampl, který v centrální bance stále působí. Letos ale český delegát po 11 letech poprvé chyběl.

Může za to pstruh

Kdyby se volila nejvýznamnější ryba centrálních bankéřů, stal by se vítězem bezpochyby pstruh. Právě tato ryba totiž může za to, že se sympozium v Jackson Hole stalo jedním z nejprestižnějších setkání bankovní a finanční elity celého světa.

Když se představitelé Kansaského Fedu zkraje 80.­ let marně snažili nalákat na svou výroční konferenci elitu finančního světa, dostali spásnou myšlenku: setkání uspořádají v Jackson Hole ve státě Wyoming, známém ráji rybářů, kteří loví pstruhy technikou známou jako muškaření. Vášnivým muškařem byl totiž i­ tehdejší šéf Fedu Paul Volcker. Sázka na pstruha se vyplatila. Volcker se do ­Jackson Hole nechal nalákat a ­jeho přítomnost přivábila smetánku finančního světa.