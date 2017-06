Ceny u čerpacích stanic v Česku jsou nejnižší za půl roku

„Výhled na léto je pro motoristy příznivý. Ceny pohonných hmot by měly zůstat nízko a minimálně do konce června budou benzin i nafta dále zlevňovat,“ řekl dnes ČTK. V nejbližším týdnu předpokládá pokles cen pohonných hmot v Česku o dalších 20 až 30 haléřů. „Cena ropy v minulém týdnu mírně poklesla a údaje z trhu nenaznačují, že by mělo nastat opětovné zdražování,“ dodal.

Ceny u čerpacích stanic v Česku se snižují zhruba dva měsíce. Pokles začal ve druhé polovině dubna, kdy byl litr benzinu i nafty o víc než korunu dražší než nyní. Zlevňování zrychlilo v posledních dvou týdnech, během kterých průměrné ceny spadly zhruba o padesátník. Podobně jako nyní stál benzin i nafta naposledy loni před polovinou prosince. Ceny paliv s odstupem kopírují vývoj u ropy, jejíž ceny ve středu sestoupily na minima za deset měsíců.



Pod 30 korun Natural 95 průměrně stojí v osmi ze 14 krajů. Za naftu si nejvíc účtují čerpací stanice v hlavním městě, zdejší průměrná cena 30,30 Kč/l jako v jediném kraji převyšuje 30 korun. V osmi krajích je cena pod 29 korunami, vůbec nejníže je v Pardubickém kraji s průměrem 28,20 Kč/l a sousedním Královéhradeckém, kde řidiči za diesel platí průměrně 28,24 Kč/l.