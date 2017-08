Vyhazov zaměstnance Googlu za sexismus hýbe USA. Assange mu nabízí práci

NEW YORK Propuštění zaměstnance firmy Google Jamese Damorea za údajně sexistické výroky vyvolalo na sociálních sítích a v americké veřejnosti bouřlivé diskuse o politické korektnosti a svobodě projevu. Damore minulý týden vydal prohlášení, podle něhož ženy nemohou být v technologických profesích zastoupeny v USA stejnou měrou jako muži kvůli biologickým rozdílům.

Vedení Googlu ho v úterý vyhodilo, což vyvolalo řadu protestů, mimo jiné investigativního serveru WikiLeaks nebo pravicového internetového média Breitbart News.



Podle Damoreova prohlášení, které rozšířil v interní komunikační síti společnosti Google, jsou muži pro IT profese „biologicky vhodnější“, a proto v technologických oborech a ve vedoucích pozicích nejsou ženy zastoupeny stejnou měrou. V Googlu tvoří muži 69 procent zaměstnanců.

„Cenzura je pro ztroskotance. Ženy i muži si zaslouží respekt, a nelze je vyhazovat, když slušně vyjádří svůj názor. Lepší je argumentovat,“ napsal na Twitteru zakladatel WikiLeaks Julian Assange. Assange na Twitteru řekl, že WikiLeaks muži nabízí pracovní místo.

