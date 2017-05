Černá skříňka v autě. Kamera za několik stovek může usvědčit piráty silnic

Různé autodoplňky jsou dnes levné, snadno dostupné a v mnoha případech velmi praktické. Auto i sebe od případných škod ochráníte při parkování pomocí parkovacích senzorů. Ty mají moderní vozy už často z výroby, není to drahé příslušenství.

Pokud ale nejsou součástí výbavy, není problém si je nechat nainstalovat. Je to ale typ příslušenství, které si bude doma montovat málokdo, je lepší obrátit se na servis.

Než se do servisu na montáž vydáte, zvažte tento systém vylepšit o parkovací kameru. Jen pro zajímavost, v USA je to povinný prvek výbavy. V Evropě tomu tak není a v rámci výbavy nových aut stále není kamera úplně samozřejmou položkou, především pak u levnějších modelů většiny automobilek.

Jako příslušenství jsou kamery docela levné. Asijské firmy chrlí stovky modelů. Kamera se montuje buď do nárazníků, nebo do výřezu pro značku a některé lze i doma přilepit na zadní sklo. Což ale logicky nefunguje u automobilů s karosérií sedan a podobných typů.

Některé modely přenášejí obraz bezdrátově, většinou je ale nutná odborná montáž. Obraz se pak přenáší na displej, který se instaluje na palubní desku. Existují ale i displeje v přídavných zpětných zrcátkách, některé sofistikovanější systémy pak lze připojit k palubnímu počítači.

Při výběru parkovací kamery si nechte ukázat, v jakém rozlišení přístroj natáčí, a to především v noci. Nezbytností je infračervené přisvícení, bez něho toho moc neuvidíte.

Kamery v autě ale neslouží jenom k parkování. Už jste asi viděli na internetu záznamy z palubních kamer, které slouží jako takzvaná černá skříňka. Obvykle se s nimi setkáme na sociálních sítích jako s kompilacemi dramatických událostí, které se staly na silnicích po celém světě.

Palubní kamera ale primárně neslouží k tomu, abyste nahrávali pikantnosti ze silnic. Je to především ochrana řidiče v případě, že se cokoliv stane. Kamerový záznam řidiči pomůže u dopravní nehody nebo v případě ohrožení pirátem silnic.



Výběr je obrovský, palubních kamer jsou na trhu stovky modelů. Od levných za několik stokorun až po sofistikované modely, které vyjdou na tisíce. Existují i komplety dvou kamer, jedna sleduje provoz před vámi, druhá je namířená dozadu

Obvykle se kamera montuje přísavkou na přední sklo, ideálně za zrcátko, aby nepřekážela ve výhledu. Přístroj potřebuje napájení, je proto dobré přívodní kabel do palubní zdířky vést okolo skla.

Základní modely jen nahrávají obraz, do kterého přidávají čas a datum. Lépe vybavené modely mají vestavěný GPS modul, takže zobrazují i polohu a také rychlost. V principu nahrávají všechny kamery do smyčky a záznam ukládají do vlastní paměti, častěji pak na paměťovou kartu.



Součástí přístroje bývá i displej, ale pro použití záznamu je vhodnější z karty nahrávku přenést do počítače. Některé modely se ale umí spojit se smartphonem, a jednotlivé nahrávky tak lze bezdrátově přenést okamžitě do mobilu.

Nonstop hlídání vozidla

Důležitými parametry palubních kamer je úhel záběru. Čím širší, tím lepší. Podstatná je samozřejmě kvalita záznamu. Levné čínské modely mají malé rozlišení a špatně si poradí s protisvětlem a především s nahráváním v noci. Připlatit si se rozhodně vyplatí. Kvalitní modely začínají na 2000 korunách, modely s GPS stojí zhruba dvojnásobek. Ty pak mohou mít i databáze stacionárních radarů a další nadstandardní výbavu. Držák na sklo je součástí balení, nabíječka obvykle taky.

V případě potřeby lze pro záznam z vozidla použít i akční kamery na sport, k nim si ale budete muset pořídit držák a nabíječku do auta.

Současné technologie umožňují nonstop sledování vašeho vozu. Stačí k tomu malá krabička, která se připojí do servisního konektoru auta. Ten mají všechna auta od konce devadesátých let. Krabička obsahuje SIM, zasílá data do cloudu a zároveň do vašeho smartphonu. Máte tak neustále přehled, kde auto je, ať už jede nebo parkuje. Systém upozorní na otřesy, takže se dozvíte, pokud se s autem něco děje.

Chytré auto, jak se služba jmenuje, provozuje operátor T-Mobile. Krabička stojí 2500 korun a měsíčně se platí za přenesená data 75 korun. Cena zahrnuje přenos dat po celé Evropě. Aplikace ale primárně neslouží jako hlídač auta, ač je to velmi praktická funkce.

Důležité jsou informace o stavu vozu. Na dálku zjistíte stav baterie nebo obsah palivové nádrže. Případně další informace, pokud s autem není něco v pořádku. Všechna jízdní data pak můžete použít pro knihu jízd.