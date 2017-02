Češi chtějí jordánský ‚Temelín‘. Orientální království má zájem o jadernou elektrárnu

Orientální království Jordánsko musí naprostou většinu elektřiny dovážet. Teď chce místo drahých dodávek a závislosti na sousedech postavit jadernou elektrárnu. Jak zjistily LN, právě v těchto dnech se vybraných dodavatelù – včetně českých – ptá, co a za kolik dokážou udělat. „Společně se Škodou JS chceme nabídnout strojovnu sekundárního okruhu. Jde o desítky miliard korun, na které by si mohly přijít české firmy,“ řekl LN generální ředitel plzeòské spoleènosti Doosan Škoda Power Jiří Šmondrk.

Jordánskou poptávku několika vyšších celků v Česku a kooperaci s Doosanem potvrdila také Škoda JS. „Na jednom z nich bychom spolupracovali, dodavatelem dalších by byla samostatně Škoda JS. Svoji nabídku nyní finalizujeme. Jednalo by se nejen o výrobu, ale také o dodávky inženýringu. V případě, že bychom zakázku získali, bude se na ní opět podílet řada dalších českých firem,“ řekl o příležitosti mluvčí firmy Jan Stolár.

Projekt Rosatomu

To, že se z budoucího staveniště 70 kilometrù od Ammánu obrací zadavatel do vzdáleného Česka, souvisí s faktem, že se obě strany dobře znají. Projekt má totiž na starosti speciální společnost vlastněná z 51 procent jordánským královstvím a ze zbytku ruským Rosatomem. A právě ruský jaderný prùmysl spolupracuje s tím českým už přes šedesát let. A navíc: znají se i v oblasti financování. Právě podpora financování dodávky je u projektu v Jordánsku naprosto klíčová. A tuzemské firmy ji v této fázi příprav mají.

„V minulém týdnu jsme českým společnostem, které byly pozvány jordánskou stranou do tendru, poskytli takzvaný letter of support. Tedy nezbytný dokument, který do mezinárodního tendru potřebují. EGAP je připravena českým firmám v tomto směru pomoci,“ sdělil LN generální ředitel EGAP Jan Procházka. Zároveň už pojišťovna jedná se svou ruskou obdobou – Exiarem – o modelu, kdy by česká strana financovala a pojistila českou část subdodávek. Ruská strana by pokryla svoji část.

Nezastíraným zájmem Rosatomu přitom podle zdrojù LN je, aby zahraniční partner kryl co největší část. „V tuto chvíli budeme podávat nějaký předběžný rozpočet nabídky. Celý projekt ale bude dál pokračovat, jen když dáme dohromady s EGAP (Exportní garanèní a pojišťovací společnost) a ČEB (Česká exportní banka) smysluplné financování. Vstupenkou do projektu je, že dodávky budeme schopni podpořit financováním,“ dodává Šmondrk.