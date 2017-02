Češi loni zapomněli ve vlacích Českých drah 18 000 věcí

Vše, co cestující, průvodčí nebo přednosta stanice naleznou v prostorách nádraží nebo ve vlaku, bude vloženo do on-line databáze. Např. průvodčí bude moci přidat nalezenou věc pomocí své příruční pokladny, kterou vydává jízdenky. Díky tomu bude možné ztracenou věc dohledat během pár minut. Stačí k tomu internet v mobilu.



„(Cestující) nemusí složitě hledat na různých místech a podívají se do jednotné databáze. Zaměstnanci ČD ve vlaku nově nemusí hlásit nálezy telefonicky, ale při zápisu do výdejního zařízení se informace o nálezu automaticky odesílá do Národní databáze nálezů,“ uvedla Naďěžda Bluďovská, která má v ČD na starosti služby zákazníkům. Stejným způsobem se eviduje každý další pohyb nálezu - tedy předání do stanice, vydání majiteli a pododně.

Zatím jde o pilotní fázi, ve které se má vyzkoušet praktické fungování projektu. „Po necelých třech měsících by měla plynule přejít do ostrého provozu,“ dodal zakladatel eztraty.cz Marko Nguyen.

Portál chce zapojit do projektu i další dopravce. Národní databázi nálezů eztraty.cz z dopravců využívají nyní například Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou nebo ČSAD Kladno, partnerů z řad měst, obcí a institucí je přes 450.

mdk jw