Češi nechápou účty za energie. 'Snažil jsem se to počítat, je to práce na dva dny’

Orientovat se na trhu s energiemi je přitom v současné době velmi žádoucí. Hlavně kvůli nízkým cenám plynu i elektřiny, které pasivnějším zákazníkům unikají v dlouholetých smlouvách na dobu určitou s fixními sazbami.

„Ve smlouvách a vyúčtováních energií se orientuje jen velmi malé procento spotřebitelů. Často nevědí, do kdy jim kontrakt platí, jak je v něm ošetřeno automatické prodloužení nebo smluvní pokuty,“ popisuje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Lidovky.cz vybraly čtyři oblasti, v nichž čeští zákazníci „plavou“. Doplňují je citace účastníků kvalitativního průzkumu dTestu, který nezisková organizace v listopadu uspořádala formou takzvaných fokusních skupin. V nich diskutující zevrubně rozebírali úskalí energetického trhu.

Přehlednost faktur a smluv

Lidé si často vystačí s tím, že každý měsíc pošlou peníze za elektřinu, a v bytě si pak můžou rozsvítit. Cenu neřeší. Neradi se probírají vyúčtováními, smlouvami nebo obchodními podmínkami popsanými špatně srozumitelným jazykem.

DVOJÍ ZKOUMÁNÍ Společnost dTest si zadala loni dva průzkumy týkající se vnímání trhu s energiemi .

Druhý z průzkumů byl kvalitativní a uskutečnil se v listopadu. Proběhl formou takzvaných fokusních skupin, v nichž lidé diskutovali na výše zmíněná témata. Šlo o tři skupiny po osmi lidech. Účastníci pocházeli z Prahy, Středních Čech a Jihomoravského kraje. Šlo o ženy i muže bydlící v domech i bytech.

„Já jsem se snažil si to přepočítat, ale to je práce na dva dny,“ zaznělo v jedné ze tří výzkumných skupin. Lidé nemají čas a chuť se do této činnosti pouštět. „Tarify a struktura jsou nepřehledné,“ dodal další z účastníků listopadového sezení.

Problémy s porozuměním potvrzuje i kvantitativní průzkum společnosti Gfk z loňského září objednaný dTestem. Na otázku, zda má zákazník s energetickou firmou uzavřenou smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, odpovědělo třináct procent, že neví. Ve skutečnosti se však ukázalo, že kladné odpovědi na konkrétní typ smlouvy byly v řadě případů chybné.

Domluva s kolosem

Mimo jiné kvůli nepřehlednosti faktur i trhu s energiemi jako takového není vnímání dodavatelů ze strany obyčejných spotřebitelů zrovna pozitivní. Považují je zpravidla za kolosy, které málo a neochotně komunikují.

„Nesrozumitelnost navíc lidé často vnímají jako úmyslnou,“ míní právník Zelený z dTestu.

Zákazníci si také stěžují na neochotu dodavatelů poskytovat podrobností ze smluv. Někteří zákazníci mají dokonce zkušenosti s nátlakem. „Jestli vám pošlu nabídku, tak jedině s vaším souhlasem, že to podepíšete,“ parafrázoval konverzaci s call centrem energetické firmy jeden z účastníků průzkumu.

Velcí hráči se však proti podobným výtkám ohrazují a tvrdí, že zákazníkům odpovídají na všechny důležité otázky. „Veškeré detaily týkající se smlouvy jim sdělujeme. Jejich názor nás zajímá. Nedávno jsme například zpřehledňovali fakturu, a to i na základě průzkumu mezi zákazníky,“ uvedl před časem mluvčí firmy ČEZ Roman Gazdík.

Kdo prodává plyn a elektřinu?

ČEZ, E.ON, RWE, Bohemia Energy... Další značky už Češi v podstatě neznají. Tedy pokud to nejsou zrovna jejich dodavatelé. Menší firmy si čeští zákazníci vlastně ani neumí najít, neznají je. Nezbývá jim na to čas, nemají vůli pátrat v neznámém prostředí.

Proto dají své peníze radši velké a prověřené značce. „Pro normálního člověka není možné sledovat trh malých dodavatelů,“ zaznělo v rámci kvalitativního výzkumu.

Srovnávačům nevěříme

AUKCE ENERGIÍ Čeští zákazníci se letos můžou opět přihlásit do aukce energií pořádané organizací dTest.

Nezávazná registrace je možná do 15. února . Aukce proběhne o den později.

V době vzniku tohoto textu bylo 36 444 přihlášených účastníků.

Pro srovnání: loni, v prvním ročníku, se registrovalo celkem 66 tisíc lidí. dTest však předpokládá, že řada lidí se - podobně jako loni - přihlásí na poslední chvíli.



Většina oslovených zákazníků někdy použila internetový srovnávač tarifů plynu a elektřiny. Jde však spíše o sňatek z rozumu, lidé v tyto nástroje příliš velkou důvěru nemají. A jen pro část z nich byly vypočtené údaje užitečné.

Podle prosincového průzkumu Gfk rozčiluje 38 procent dotázaných skutečnost, že musí do srovnávače zadat osobní údaje a pak dostávají nevyžádané obchodní nabídky.

„Za posledních pět let se ze srovnávačů staly prodejní kanály. Chtějí mail nebo telefon a teprve potom zašlou srovnání. Potom začnou donekonečna volat,“ zaznělo v zákaznické diskusi. Lidé přesto srovnávače navzdory negativním zkušenostem dál používají, protože je to pro ně stále pohodlnější než se prodírat informační džunglí na trhu.

Z listopadové diskuse uživatelů vyšla i pozitivní zkušenost. De facto za jediný seriózní srovnávač považují lidé kalkulačku na webu Energetického regulačního úřadu.