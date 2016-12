Češi si zamilovali malé investiční byty. Jejich nedostatek ale tlačí ceny vzhůru

Objevily se spekulace, že mezi těmi, kdo si letos v Praze byt pořídili, je i hokejová superstar Jaromír Jágr, a to v mrakodrapu V Tower, který vyrůstá v Praze na Pankráci. Byty tam patří mezi ty vůbec nejluxusnější, které jsou nyní na trhu k mání. Dle odhadů se ceny rezidencí v nejvyšších patrech pohybují kolem sta milionů korun.

Sháňka po nových bytech v Praze je sice enormní, ale v porovnání například se situací v Hongkongu před asijskou krizí v roce 1997 je stále co dohánět. Někteří obyvatelé městského státu kvůli svým „realitním byznysům“ opustili zaměstnání, ve velkém nakupovali byty a výjimkou nebyli tací, kteří koupili a prodali stejnou nemovitost během jediného dne.

V roce 1997 začala krize a rozpuk se stejně rychle změnil v recesi. Bublina splaskla, ceny realit spadly až o 60 procent a v důsledku toho se více než sto tisíc domácností ocitlo v dluhové pasti. Výše hypotečních úvěrů nekorespondovala s cenami bytů, kterou by mohli majitelé při jejich prodeji dostat. Dlouhodobě mají kupující v Praze největší zájem o byty s dispozicemi 2+kk. V posledních dvou letech ale výrazně rostou i prodeje větších rodinných bytů. „Nejmenší byt, o který byl v poslední době zájem, evidujeme ve velikosti zhruba 24 metrů čtverečních,“ říká Marcel Soural, předseda představenstva developerské společnosti Trigema, která se zabývá průzkumy rezidenčního trhu. Naopak rozloha největšího letos prodaného bytu je téměř 300 metrů čtverečních.

Ceny bytů se zvedly o pětinu

V průběhu letošního roku se ceny nového bydlení v Praze zvedly o téměř pětinu. „Oproti minulosti není problémem přehřátí trhu, ale nedostatečná nabídka, která tlačí ceny za nové bydlení vzhůru,“ říká Soural. Je přesvědčen, že pokud začnou úřady povolovat více developerských projektů, průměrná cena se sníží a současně se každé čtvrtletí na trhu podaří prodat požadovaných 1500 nových bytů. „Bude-li však přístup úřadů zdlouhavý, jak je tomu nyní, hrozí, že budou ceny za nemovitosti dále stoupat,“ tvrdí Marcel Soural.

A nede jen o ceny. David Jirušek z developerské společnosti Finep poukazuje na fakt, že pražský bytový fond je nejstarší v celé České republice a k přirozenému rozvoji města by bylo potřeba ročně stavební povolení pro šest až sedm tisíc bytů, což odpovídá jednomu procentu stávajícího bytového fondu. Institut plánování a rozvoje (IPR) uvádí, že by Praha ročně potřebovala 5500 až šest tisíc nových bytů.

Průměrná cena z prodaný byt v Praze

Očekávalo se sice, že sedmitisícová hranice bude letos pokořena, ale s největší pravděpodobností se tak nestane. Developeři letos v Praze prodají „pouze“ 6500 nových bytů, přesto hlásí, že uplynulý rok pro ně byl jedním z nejúspěšnějších v historii. Kupující utratili zhruba třicet miliard korun. „V meziročním srovnání se prodej nových bytů zvýšil o pět procent,“ říká mluvčí společnosti Central Group Marcela Fialková. „Zájem o nové byty je v Praze obrovský,“ říká s tím, že firmě se podaří prodat téměř polovinu bytů z nabídky takzvaně z papíru.

Zdražují i starší stavby

Od zahájení prací na projektu přes získání všech povolení a výstavbu až po kolaudaci to nyní trvá v průměru deset let. „Pokud do konce roku stavební úřady nezmění tempo povolování bytové výstavby, bude letos v Praze zahájeno jen tisíc nových bytů, což by byl nejnižší údaj minimálně za posledních deset let,“ dodává Fialková.

„Meziročně jde o více než třetinový propad. V Praze už nelze téměř sehnat byt s průměrnou cenou pod 45 tisíc korun za metr čtvereční,“ říká Soural z Trigemy. Podle něho by průměrná cena za metr čtvereční neměla přesáhnout 65 tisíc korun, aby se trh mohl vyvíjet stabilně dál. V současnosti se však v Praze za metr čtvereční platí přes 70 tisíc korun.

Rostoucí ceny se odrážejí v dostupnosti nového bydlení. Dle studie KPMG utratí průměrný Pražan za nový byt celý svůj plat za 11,5 roku, což je nejdéle v regionu. V Berlíně či Varšavě stačí na koupi bytu platy za 6,4 roku, v Budapešti za 8,8 roku a v Bratislavě za 8,9 roku. Růst cen nového bydlení navíc táhne nahoru ceny starších bytů i nájmů. Nabídkové ceny starších bytů v Praze vzrostly meziročně ve třetím čtvrtletí dle statistik Trigemy v průměru o více než sedm procent na bezmála 70 500 korun za metr čtvereční. Metr čtvereční v novém bytě vyšel v nabídkách developerů ve třetím čtvrtletí na 72 609 korun.

Developeři předpovídají, že silná poptávka po bydlení vydrží i v příštím roce. Vývoj na trhu bude ovlivňovat nedostatečná nabídka bytů, přísnější legislativa týkající se hypotečních úvěrů a růst úrokových měr. „Další vývoj je závislý především na tom, jak se podaří pouštět na trh další nové byty, aby byla jejich cena pro veřejnost stále ještě přijatelná,“ upozorňuje Soural.