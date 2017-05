Češi jsou ve špičce světové vlněné módy. Mají na dosah mezinárodní ocenění

MAFRA Nadšení pro pletení a další ruční techniky dostalo návrhářku Terezu Rosalii... | foto: Jan Zátorský

Praha Česká móda aspiruje na mezinárodní ocenění, které by ji mohlo zapsat na mapu módy světové. Dvojice návrhářů byla nominována do soutěže o cenu The Woolmark Prize – jednu z nejprestižnějších soutěží oděvního průmyslu na světě.