Česká investice vlka z Wall Street. Měl vazby i na český byznys

Bylo léto roku 1993 a teploty v nedávno vzniklé České republice se šplhaly neobvykle vysoko. Na pražské Ruzyni právě přistál luxusní privátní letoun Gulfstream III a zaroloval u jednoho z menších, veřejnosti nepřístupných terminálů. Naštěstí. Letadlo totiž převáželo poměrně hutnou dávku rozličných narkotik včetně několika pytlíčků kokainu, desítek tabletek extáze a litrů alkoholu. To všechno pro osobní potěšení čtyř Američanů, kteří měli v Česku strávit necelé dva dny. Jedním z nich byl jistý Jordan Belfort. Pokud si k jeho jménu nemůžete dosadit žádnou tvář, můžete si klidně představit Leonarda DiCapria. Právě podle Belfortova životního příběhu byl totiž natočen Oscarový snímek Vlk z Wall Street.



Jordan Belfort si za podvody a praní špinavých peněz odseděl 22 měsíců v americké federální věznici.

Příběh proslulý explicitními scénami je de facto sondou do kriminality bílých límečků a jako hlavní inspiraci si bral paměti, jež Belfort osobně sepsal poté, co si odpykal trest za praní špinavých peněz a masivní podvody s cennými papíry. Právě z jejich knižní podoby pochází i výše uvedená vzpomínka na jeho výlet do Prahy.

I další indicie ukazují na to, že proslulý americký podvodník (dnes úspěšný motivační řečník) měl na tuzemský byznys jisté vazby. Co víc, zdá se, že obchodoval s lidmi zapojenými do jednoho z největších finančních skandálů v našich dějinách. Řeč je o aféře Key Investments.

Kauza desetiletí

Vzpomínky na ni nejsou zdaleka tak zábavné jako sledovat na velkém plátně zdrogovaného DiCapria v lamborghini, přesto příběh Key Investments vykazuje v některých ohledech podobné rysy. Šlo pražskou brokerskou firmu fungující v letech 1999 až 2011. I když v té době veřejnosti takřka neznámá, dokázala získat velmi lukrativní klientelu. Například expremiéra Stanislava Grosse, ČEZ, stranu ODS nebo Centrum pro ekonomiku a politiku založené Václavem Klausem.

Jenže někdy na konci minulé dekády se ukázalo, že cenné papíry, které svým klientům Key Investments prodávala, mají takřka nulovou hodnotu. Když brokerská firma zkrachovala, měli někteří z nich namísto desítek až stovek milionů neprodejné dluhopisy nebo akcie. V kauze loni padl první, dosud nepravomocný rozsudek, který poslal do vězení tři členy představenstva. Dosud se však vedou spory o to, kdo Key Investments skutečně ovládal a řídil.

Zatím v té souvislosti padla dvě jména. Tím prvním je podnikatel Vladimír Kroužecký, který firmu zřejmě založil a minimálně do podzimu 2007 na ni měl určitý vliv. Alespoň podle několika svědectví, která padla u soudu. Jako druhý bývá občas zmiňován enfant terrible českého byznysu, finančník Petr Sisák. Jeho jméno najdeme v kauzách CS Fondů, vytunelování První slezské banky nebo v případu soudce Berky. Nyní je obviněný jako údajná hlava organizované skupiny, která měla mít na svědomí rozsáhlé insolvenční podvody.

Na angažmá Sisáka ukazuje jeden z mála veřejně dostupných dokumentů, které Key Investments zanesla do obchodního rejstříku. Jde o zápis z valné hromady z 29. června 2011, kde se mezi akcionáři objevil i jistý Jaromír Florián, což je Sisákův rodinný příslušník. Dodejme, že sám Sisák v minulosti jakoukoliv spojitost se zkrachovalým a zřejmě vytunelovaným brokerem popřel.

Jenže ona důležitá listina ukazuje ještě na další jména. Oné valné hromady se účastnila i společnost Potomac CFI, která držela v Key Investments okolo 20 procent akcií. Kdo za ní stál, nebylo tehdy jasné. Nicméně podle dvou svědeckých výpovědí (ani v jednom případě si dotyční nepřejí uvést jméno) a analýzy personálních vazeb míří nitky k podnikateli jménem Petr Bednařík.

Nová zjištění

„Ano, ten Potomac byl v podstatě Bednařík. Právě proto, že jsem ho znal, jsem Key Investments svěřil peníze,“ uvedl jeden z podvedených klientů brokerské firmy, jehož totožnost LN znají, ale nemohou ji prozradit. V kancelářském domě ve Washingtonově ulici, kde Potomac sídlí, se redakci podařilo vypátrat Bednaříkovu zaměstnankyni Hanu K.

„Pokusím se předat vzkaz, ale pochybuji, že by se pan Bednařík chtěl k něčemu vyjadřovat. O tom, že by měl něco společného s Key Investments, slyším poprvé,“ sdělila. Zpátky již žádná odpověď nepřišla.

Jméno Petra Bednaříka patrně v mnoha čtenářích příliš rezonovat nebude, dosud se koneckonců v médiích prakticky neobjevoval. Dnes mu údajně patří několik nemovitostí v Praze, včetně Domu módy na Václavském náměstí. Většinový vlastnický podíl tu ostatně drží ta samá Potomac CFI, kterou najdeme v Key Investments.

Jistou stopu ale můžeme najít v divokých 90. letech, v éře překotné transformace tuzemské ekonomiky. Bednařík tehdy stál za společností Stratego Invest, která kromě obchodování na čerstvě vzniklé pražské burze dokázala nashromáždit i na dnešní poměry neuvěřitelný kapitál.

Zásadní byl především rok 1996, kdy se Bednaříkovo Stratego spojilo s fondy YSE a dalšími podniky a společně vytvořily uskupení Stella Group. To spravovalo aktiva za více než 15 miliard korun a spadaly pod něj například České dřevařské, Československá plavba labská, Armabeton nebo Penzijní fond Zdraví. Překotný konec 90. let sice skupina nepřežila a postupně se rozpadla, za dob svého fungování ale dotáhla svůj byznys až na druhou stranu Atlantiku.

„Stella Group má též významnou účast v Czech Industries, Inc., která byla založena společně s americkými subjekty a jejíž celková spravovaná aktiva přesahují 40 milionů amerických dolarů,“ píše se v jedné z jejích tiskových zpráv z tehdejší doby.

Abychom americkou společnost Czech Industries vypátrali, je třeba se podívat přes oceán, konkrétně do městečka Rockville poblíž Washingtonu (mimochodem necelých deset kilometrů od řeky Potomac). Dnes se po ní slehla zem, ale v 90. letech upsala stejnojmenná společnost své akcie na americké burze cenných papírů Nasdaq.

Tamější investoři měli o její akcie zprvu velký zájem a jen v jedné fázi za ně zaplatili 15 milionů amerických dolarů (dle tehdejšího kurzu necelou půlmiliardu korun). Ostatně burzovní makléři jim ji představovali jako velkolepý investiční fond, který bude sypat peníze do rostoucích ekonomik bývalého socialistického bloku a pohádkově na tom vydělá.

Vlk v Praze a česká smečka

Mělo to ale háček. Makléři, kteří akcie Czech Industries vnucovali lidem po telefonu, patřili výhradně ke společnosti Stratton Oakmont ovládané a řízené Jordanem Belfortem, pravým a nefalšovaným vlkem z Wall Street. Krátce poté obvinila jeho společnost FBI kvůli manipulování s hodnotou cenných papírů v případě akcií 34 různých firem. Czech Industries byla jednou z nich.



„Dal jsem si půl gramu kokainu a spolknul jeden Xanax... Dole v lobby na nás čekal třicetiletý Marty Sumichrast junior a mile nás přivítal,“ zní další pasáž ze vzpomínkové knihy Jordana Belforta. V té popisuje, jak se po divoké noci v pražském Hotelu Ambassador vydal obhlížet české podniky. Jím zmiňovaný Marty Sumichrast byl jedním ze zakladatelů společnosti Czech Industries.

„Žil někde ve Washingtonu D.C., ale dnes přijel do Prahy, abychom do jeho společnosti Czech Industries nalili deset milionů dolarů. V tuhle chvíli ta firma byla jen prázdná schránka,“ napsal Belfort. S tím, že peníze mu nakonec údajně žádné nesvěřil.

Onen Marty Sumichrast se na vlastních internetových stránkách prezentuje jako zkušený investor s československými kořeny, na dotazy LN nicméně neodpověděl. Vcelku podrobně se jím zabývá investigativní server Sharesleuth.com v několikastránkové analýze jeho obchodů. Jde sice o poměrně kontroverzní web, málokdy ale byla jeho zjištění zpochybněna.

„Shareslouth objevil Sumichrastovy vazby na několik podvodných schémat nebo na další osoby, které spáchaly finanční zločiny,“ tvrdí server. Vydání akcií společnosti Czech Industries s pomocí vlka z Wall Street je jen jedním z podezřelých obchodů, nás ale zajímá zdaleka nejvíc. I ostatní lidé angažovaní v oné dnes již neexistující firmě jsou více než zajímaví.

V jejích orgánech totiž najdeme i dalšího Američana, jistého Roberta McFarlanea. Jde o jednoho z nejznámějších poradců prezidenta Ronalda Reagana. Proslul zejména tím, že se angažoval v zakázaném prodeji zbraní do Íránu, což byl jeden z největších skandálů Reaganovy éry.

Ovšem Czech Industries nezískal svůj název jen tak nadarmo. Po boku této sestavy jako stvořené pro základ špionážního románu se na běhu této prázdné schránky podíleli i Češi. Podle oficiálních burzovních dokumentů seděl v jejích orgánech Miroslav Kerouš, v 90. letech viceguvernér České národní banky a později předseda představenstva Velkomoravské banky, která skončila v konkurzu. Najdeme tu i jistého Miloslava Chroboka, o němž se Ústav pro studium totalitních režimů zmiňuje jako o příslušníkovi I. správy MV, který působil za minulého režimu v diplomatických službách na Maltě.

A to nejlepší nakonec: mezi nimi najdeme i Petra Bednaříka jakožto CEO a ředitele firmy. Toho samého Bednaříka, který podle všeho měl svůj podíl v brokerské firmě Key Investments. Můžeme jen odhadovat, nakolik ho zkušenosti s obchodováním s tímto „vlkem z Wall Street“ obohatily. Příběh aféry Key Investments by totiž klidně mohl posloužit jako předloha pro podobný snímek – jen místo hollywoodského trháku by z toho spíš vyšlo absurdní drama.