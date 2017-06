Česká spořitelna žaluje svého expartnera Fincentrum. To chce oplatit stejnou kartou

Poradenská společnost Fincentrum obdržela tento týden žalobu, v níž jí největší tuzemská banka viní z porušování práv k ochranné známce a z nekalé soutěže. A Fincentrum už chystá stejnou odpověď.



Kdo je tady Premier?

„Jde nám o používání označení Premier,“ potvrzuje mluvčí Spořitelny Kristýna Havligerová. Jak spořitelna, tak Fincentrum nabízejí služby pod značkou Premier. U Spořitelny jde o již registrovanou známku Česká spořitelna Premier a přihlášku ochranné známky Erste Premier na Úřadu průmyslového vlastnictví . Fincentrum pak má od května loňského roku zapsanou známku Fincentrum Premier.



„Víme, že ji mají registrovanou, to ale nevylučuje nekalosoutěžní jednání. Společnost Fincentrum dobře věděla, že označení Erste Premier dlouhodobě používáme a investovali jsme do něj mnoho prostředků. Se svou značkou Premier se společnost Fincentrum snaží budovat business podobný tomu našemu. Společnost přetahovala naše zaměstnance, kteří následně oslovovali naše klienty s lepší nabídkou,“ řekla LN Havligerová. Spořitelna požaduje od Fincentra omluvu a zdržení se závadného chování.

Soudní protiútok

„K doručené žalobě se vyjádříme tak jako v minulosti. Tedy nároky popíráme a jsme připraveni se žalobě soudně bránit. Nároky neuznáváme a nemáme důvod se omlouvat,“ řekl LN Vladek Krámek, ředitel právního oddělení a člen představenstva Fincentra.

Do ofenzivy přechází i Fincentrum. Zaslalo České spořitelně předžalobní výzvu, v níž požaduje omluvu za dehonestující mediální kampaň, která byla podle společnosti nepravdivá a poškodila její dobrou pověst. To však spořitelna podle mluvčí Havligerové odmítla.

Fincentrum se proto rozhodlo k protiúderu. „Ano, připravujeme podání žaloby na ČS, protože dehonestující mediální kampaní byla zasažena naše dobrá pověst a dobré jméno,“ potvrdil Krámek.

Ukončení spolupráce a podání žaloby avizovala spořitelna ústy šéfa představenstva Tomáše Salomona už v lednu. „Když váš partner nazve svoji vlastní službu Premier a pak začne používat i název Moje zdravé Fincentrum, je to nefér a vnímám to i jako provokaci. Proto jsme se rozhodli smlouvu ukončit a podniknout i právní kroky,“ řekl tehdy Hospodářským novinám Salomon.

Nicméně předžalobní výzva byla Fincentru doručena teprve 21. března a žaloba pak byla u soudu podána 13. dubna.

Přetahování zaměstnanců

Nemusí jít ale jen o samotnou ochrannou známku. V žalobě si spořitelna stěžuje i na přetahování svých zaměstnanců, včetně bonitních klientů. Banka dokonce podnikla kroky v podobě doručení předžalobní výzvy a návrhu předběžného opatření i na dva své bývalé zaměstnance.

„V jednom případě jsme podali návrh na nařízení předběžného opatření, na základě kterého soud vydal předběžné opatření, ve kterém stanovil bývalému zaměstnanci povinnost zdržet se oslovování klientů České spořitelny s obchodními nabídkami,“ potvrdila Havligerová

Do Fincentra však kromě jiných přešel i bývalý vysoce postavený manažer spořitelny Aleš Karo, který v současnosti spornou divizi Premier vede. „V průběhu mého zaměstnání v ČS jsem s nikým z Fincentra nejednal, jednání začala až po skončení mého pracovního poměru v ČS,“ tvrdí dnes Karo s tím, že ho hned po nástupu do Fincentra v únoru 2016 začali kontaktovat pracovníci spořitelny z řad manažerů i bankéřů, zda by v rámci Fincentrum Premier pro ně nebyla příležitost.

„To si nenecháme líbit“

Odmítá rovněž, že by Fincentrum Premier, které vede, kopírovalo koncept spořitelny. Hlavní rozdíly podle něj jsou, že Fincetrum se zaměřujeme výhradně na poradenství. „Na rozdíl od ČS ve Fincentrum Premier neposkytujeme běžné účty ani platební styk,“ upozorňuje Karo. A dodává, že spořitelna oproti Fincentru nabízí pouze své vlastní produkty.

„Nemám nic proti České spořitelně, roky jsme dobře spolupracovali. Ať byl v čele Jack Stack, Gernot Mittendorfer či Pavel Kysilka – bezproblémová spolupráce. Pak se objeví Tomáš Salomon, který si začne řešit interní problémy na úkor jednoho z nejdůležitějších distribučních partnerů,“ řekl LN zakladatel Fincentra Petr Stuchlík. „Možná takto arogantně Tomáš Salomon přistupuje ke všem podnikatelům, ale já si to nenechám líbit,“ ohrazuje se ostře Stuchlík proti bývalému partnerovi.