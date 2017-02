České obchody: zeleninová krize zvyšuje ceny, eidam bude zdražovat až do léta

Zákazníci musejí při nákupu potravin počítat nejen s rostoucí cenou zeleniny a olivového oleje, ale i mléka a mléčných výrobků. Litr polotučného pasterovaného kravského mléka se nyní pohybuje v ceně kolem 19 korun. Podle dat Českého statistického úřadu nejvíce z běžných potravin podražil eidamský sýr.

Jeho současná cena je o 32 korun vyšší než v minulém roce. Kilogram eidamského sýra v prodejnách Albert přijde až na 149 korun. Jiří Kopáček z Českomoravského svazu mlékárenského však odhaduje, že se cena eidamu dále již zvyšovat nebude.

Otazník však visí nad vývojem cen dalších mléčných výrobků. Kilogram másla je nyní možné koupit za téměř 173 korun, v roce 2016 to však bylo 142 korun. V obchodech Tesco za kostku másla zákazník zaplatí kolem 45 korun.

V supermarketu Albert se ceny pohybují mezi 43 a 47 korunami. Cena másla podle Kopáčka narůstá kvůli silnému postavení evropského másla na světových trzích, kde je euro slabší oproti americkému dolaru.

České mlékárenství tak nyní opět roste. Po dobu dvou let, od roku 2014 až do srpna 2016, prožívalo krizi, kdy však nízké ceny nahrávaly peněženkám spotřebitelů. Čínská ekonomika se dostala do recese a země přestala odebírat evropské mléko.

Stále též platí ruské embargo, tedy zákaz vývozu mléčných výrobků do Ruské federace. Také na území Evropské unie skončil režim mléčných kvót, který měl v období 30 let snížit nadprodukci kravského mléka. Krizová situace nyní odeznívá.

„Vývoj cen mléčných výrobků, tedy másla, eidamu, případně smetany vychází z pohybu cen na komoditních položkách a závisí na výrobcích. Snažíme se kopírovat vývoj nákupních cen, ne vždy se to však daří.

Například před Vánoci nákupní ceny másla tak výrazně vzrostly, že prodejní ceny nebylo možné adekvátně navýšit,“ řekla LN o vývoji cen Zuzana Loudová, manažerka online supermarketu Koloniál.

Britský deník The Guardian označil situaci evropských zelinářů za cuketovou krizi. Na neúrodách se podepsaly ničivé povodně, neúprosná horka a následně sníh v oblastech, kde ho zemědělci nepamatují od 80. let minulého století.

Právě oblasti Almería, Valencia a Murcia jsou zeleninovým košem Evropy, neboť až z 80 procent zásobují evropské ledničky čerstvou zeleninou – rajčaty, okurkami, salátem nebo lilkem.

Nyní lze v supermarketech Tesco a Albert v pražské části Smíchov zakoupit kilogram rajčat za 59,90. Před několika týdny ale byla cena za kilogram vyšší i o více než 10 korun. Jak se ceny budou vyvíjet s příchodem jara však doposud nelze odhadovat. Zemědělcům mráz a sníh zničil velkou část sazenic, proto lze stále počítat se zdražováním.

„Povodně, sníh a nízké teploty se projevují na omezené dostupnosti některé zeleniny, jakou jsou například rajčata, okurky, papriky nebo jarní zelenina,“ řekl LN Václav Koukolíček, tiskový mluvčí supermarketu Tesco. „V minulosti se v případě nepříznivého počasí v jedné zemi dalo zboží objednat ze země druhé. Letos ale byly nepříznivé klimatické podmínky napříč celou jižní Evropou i v části severní Afriky.“

Vši hubí lososy

Podle odborníků může být kvůli nepříznivému počasí na seznam ohrožených plodin vedle oliv, cuket a salátu následně připsána i vinná réva.

„Do vývoje cen se promítá řada faktorů včetně dostupnosti surovin. Pokud někde dojde k výskytu škůdců či nečekaným teplotním výkyvům, vidíme to velmi brzy na nákupních cenách dodavatelů,“ řekla LN Pavla Hobíková, mluvčí řetězce Globus. „Výrazně rostla také cena lososa.

Lososí farmy v Norsku a Skotsku byly napadeny parazitem, vší lososovou, kvůli které propadla celosvětová produkce.“ V porovnání cen lososích filetů mezi lednem 2016 a začátkem tohoto roku lze zaznamenat nárůst ceny z 449,52 na 501 korun za kilogram.

Výhoda pro olivovou mafii

Ben Tish, majitel restaurace Salt Yard v centru Londýna, nakupuje sto litrů olivového oleje týdně. Zářivě zelenou tekutinu jeho kuchaři používají jako nenahraditelnou ingredienci pro pečení chleba, omáčky alioli i polentového koláče.

Cena se však za poslední tři měsíce zvýšila o 13 procent. Vysoké ceny mohou nahrávat takzvané olivové mafii, tedy výrobcům, kteří olej ředí a následně ho prodávají pod etiketou extra panenského olivového oleje.

Za zvyšující se cenou zeleniny i oliv stojí hlavně rozmary počasí. Největší producenti olivového oleje v Itálii, Španělsku a Řecku sklízí o polovinu menší úrodu než minulý rok. Horké a dusné počasí v Itálii způsobilo přemnožení bakterií. V Řecku vlny veder snížily úrodu o čtvrtinu. Ve španělské Andalusii se naopak na úrodě oliv podepsaly povodně.