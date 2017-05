České pastelky dobývají Rusko. Koh-i-noor míří poprvé mimo Česko a Slovensko

Českobudějovické pastelky, štětce a vodové barvy bude společnost Koh-i-noor Hardtmuth prodávat i v Moskvě. Generální ředitel Vlastislav Bříza expanzi oznámil tento týden na otevření nové pražské prodejny v Myšák Gallery.



„Na spuštění prvního obchodu v Moskvě nyní pracujeme. Otevřít bychom jej chtěli v druhé polovině tohoto roku,“ řekl LN Bříza s tím, že v letošním roce chce v ruské metropoli otevřít celkem tři obchody.

Lokalita je o to překvapivější, že ještě před dvěma lety procházela skupina Koh-i-noor na ruském trhu krizí. „Ruský trh hodně spadl, ale dnes se už narovnává. Sice se neblíží částkám před krizí, ale jede dál,“ dodal Bříza. Expanzi ovšem plánuje výrobce tužek i na dalších trzích, především v sousedních zemích.

„V letošním roce lehce expandujeme v Polsku, kde jsme investovali asi 60 milionů do skladu. Silnou expanzi připravujeme i v Německu.“ Do budoucích obchodních plánů patří i prodejna v New Yorku. Koh-i-noor provozuje v Česku sto obchodů, na Slovensku 15. Celkově prodává zhruba 20 tisíc výrobků, z toho na 5000 vlastní výroby.

Včera výrobce otevřel vlajkovou prodejnu ve Vodičkově ulici. Kvůli poloze v centru hlavního města činí až 80 procent tržeb nákupy turistů. Tamní obchod je vzorkovou prodejnou, podle které by měly být zrealizovány i obchody v ruské metropoli.

Čínská krize pominula

Výroba psacích a kreslicích potřeb probíhá především v Českých Budějovicích, kam se firma Koh-i-noor přesunula v roce 1848 z Rakouska. Dalšími továrnami disponuje i v bulharském Burgasu a Hemusu.

„Prkýnka, ze kterých pak vyrábíme tužky, produkujeme na Sibiři. Málokdo asi ví, že tužky se dělají především z lipového dřeva z Ameriky a Ruska. Lípy je v Česku nedostatek,“ popsal LN Bříza, jehož společnost před dvěma lety kompletně ukončila výrobu v Číně.



Důvodem tehdy byla nejen zvyšující se cena pracovní síly, ale především pokles ruského trhu. Tehdy v Nan-ťing, kde skupina vyráběla levnější sortiment a produkty pro řetězce, propustila přes sto zaměstnanců. Koh-i-noor Hardtmuth však v Číně zachoval obchodní oddělení, které nadále zprostředkovává obchod s čínskými zákazníky. „Výroba v Číně už pro nás nebyla efektivní,“ řekl Bříza. „Ale období, kdy nám bylo ouzko, abychom překonali čínskou invazi laciných cen, je už za námi.“

Progresso dobylo USA

Sortiment českého výrobce se na první pohled zdá velmi konzervativní a čerpající především ze starších výrobků, jako versatilka či guma se slonem. Přesto každý rok představí až 50 nových produktů. V designovém studiu Koh-i-noor zaměstnává desítku kreativců.

K novinkám patří hudební omalovánky, které při vybarvování hrají melodii, nebo tříbarevná pastelka Magic, již má výrobce patentovanou.

„V Americe letěly minulý rok progressa (pastelky v laku – pozn. red.). Byli jsme beznadějně vyprodaní. Skutečně jsme s nimi dobyli Spojené státy. Posunulo nás to dál i z hlediska efektivity, protože ceny jsou ve státech standardně trochu jiné než v Evropě a zejména v Česku,“ řekl LN Bříza.

Psací a kancelářské potřeby vyváží český Koh-i-noor celkem do 70 zemí světa. V tuzemsku zůstává jen desetina produkce.