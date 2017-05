České vlaky do rukou čínského obra. Prodej Škody Transportation je na spadnutí

Největší český výrobce vlaků, tramvají či trolejbusů nyní patří kyperské společnosti Ceil, za níž stojí několik českých vlastníků. Cena, kterou za Škodu Transportation můžou dostat, se podle zákulisních odhadů pohybuje kolem 30 miliard korun. Původní spekulace hovořící bezmála od dvojnásobné částce se tak nyní ukazují jako liché.

Kupujícím je světová jednička ve výrobě kolejové techniky China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Pro koncern, který zaměstnává zhruba 187 tisíc lidí, je plzeňská strojírna vstupenkou na evropský trh, kde Číňané zatím sbírají zkušenosti. Intenzivní rozhovory vedou zástupci obou stran od loňského podzimu. Nyní se zdá, že je tento mimořádný obchod opravdu na spadnutí.

„Jednání finišují. Vypadá to, že by k podpisu mohlo dojít do dvou měsíců, možná už v červnu,“ řekl pro Lidovky.cz zdroj dobře obeznámený s děním ve firmě. Na oficiálně zaslané otázky zástupci Škody Transportation nereagovali. Už dříve však vzkázali, že se k mediálním spekulacím nebudou vyjadřovat. Skupina sestává ze čtrnácti firem, dodává například do Bratislavy, Helsinek, Prahy, Sofie nebo turecké Konye a zaměstnává přes pět tisíc lidí.

Že v případě jejího prodeje nejde jen o dohady a fantazie, dokazuje i skutečnost, že Pražský hrad, který čínské investice v Česku výrazně podporuje, zveřejnil 23. května na svých webových stránkách seznam „připravovaných projektů ekonomické a obchodní spolupráce v rámci iniciativy One Belt, One Road (nové Hedvábné stezky – pozn. red.)“. Mezi šestnácti obchody figuruje i akvizice Škody Transportation.

„Připravované (projekty, pozn. red.) budou schváleny 18. 7. v rámci česko-čínského investičního fóra na Hradě,“ sdělil však zároveň Ovčáček. Je tedy možné, že podpis smlouvy či oficiální oznámení o uzavření obchodu proběhne právě při této příležitosti. Lidovky.cz oslovily s dotazem i potenciálního kupce, společnost CRRC, žádná odpověď však z Číny nepřišla.

Obchod dává smysl. Škoda Transportation je sice z pohledu CRRC malá firma, nabízí však cenné technologické know-how i potřebná povolení pro evropský trh. Ta CRRC postrádá. Zároveň je Škoda největším hráčem ve střední Evropě. Češi můžou na oplátku získat podporu silného kapitálu, čímž by mohli posílit výzkum nebo rozšířit výrobní kapacity. V tuto chvíli plzeňská firma přece jen v celkovém srovnání ještě hodně ztrácí na konkurenty typu Siemens či Alstom.

Zkraje jara se hovořilo i o možnosti, že by k podpisu smlouvy došlo v rámci květnové návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Číně. Na tuto misi však vrcholní představitelé managementu Škody neodcestovali. Nejspíše proto, že v té době ještě nebylo o věci zcela jasno.

Zádrhelů, které provedení obchodu zdrželo, se v průběhu měsíců objevilo hned několik. V kuloárech se hovořilo například o tom, že čínská strana požadovala oficiální záruku z nejvyšších míst, že historické dění okolo firmy bylo legální. Byť žádné takovéto „očistné razítko“ v Česku neexistuje.

Důvod pro tento požadavek byl zřejmý – privatizace Škody Holding z roku 2003 dodnes vzbuzuje velké pochybnosti. Tehdy ji získala skupina Appian za zhruba 800 milionů korun. Základní otázkou je, zda to za uvadající strojírenské impérium (následně rozprodané po jednotlivých technologických firmách) nebylo málo.

Případem se zabývala i policie, ale na jaře loňského roku ho údajně kvůli promlčení odložila. Dva ze současných vlastníků Marek Čmejla a Jiří Diviš, kteří dopravní strojírnu od Appianu s dalšími společníky koupili v roce 2010, byli v minulosti prominenty Appianu. Zároveň byli před několika lety nepravomocně odsouzeni švýcarským soudem i v kauze Mostecké uhelné společnosti, v níž Appian také figuroval.

Otázka nabytí vlastnictví je ale podle zpráv z podniku v podstatě vyřešená a transakci nebrání. Obchod zdržela také údajná nespokojenost Číňanů s průběhem takzvaného procesu due diligence, který zkoumá hospodaření podniku před uskutečněním obchodu. CRRC proto vyměnila poradce pro tuto činnost.

Do třetice pak měly nastat také neshody mezi českými akcionáři. Ne všichni byli podle všeho přesvědčeni o tom, že prodej firmy je ta nejlepší cesta pro její budoucnost. I tato otázka je však už nyní nejspíše vyřešená.

Pravdou každopádně je, že Škoda Transportation je i se všemi dceřinými firmami – jako je například Škoda Vagonka nebo Škoda Electric – velmi ziskovou společností. Tržby za rok 2016 dosáhly 15,7 miliardy korun s čistým ziskem bezmála 1,6 miliardy.

JAK SE PRODÁVALA PLZEŇSKÁ ŠKODA V roce 2002 začala Česká konsolidační agentura připravovat prodej zadlužené společnosti Škoda Holding, v jejímž čele tehdy stál Martin Roman.



V roce 2003 prodal stát 49% podíl v holdingu skupině Appian za 350 milionů korun. Ve stejném roce Appian koupil zbylých 51 % společnosti od Škoda a.s. v konkursu.



Appian se sídlem v Nizozemsku s nejasnou vlastnickou strukturou zvenku vyhlížela jako zahraniční investor, nicméně se později ukázalo, že za ní stojí čeští manažeři z Mostecké uhelné společnosti.

Manažeři si na Škodu půjčili od MUS. Za akcie Škody zaplatil Appian 800 milionů. Z peněz Škody pak půjčku dolům během jednoho roku vrátili.



Appian zahájil ve společnosti restrukturalizaci s cílem zaměřit se pouze na dva hlavní výrobní obory – klasickou energetiku a dopravní strojírenství.



V roce 2004 prodala společnost Appian firmy Škoda JS (bývalé Jaderné strojírenství), Škoda Kovárny a Škoda Hutě ruské strojírenské skupině OMZ.



V roce 2009 pak došlo k odprodeji Škody Power korejskému Doosanu za 11,5 miliardy korun.



Appian si tak ponechal jen dopravní divizi Škoda Transportaion, která se zabývá vývojem nových lokomotiv, a firmu Škoda Investments, která se zabývala správou firemních nemovitostí.



V září 2010 oznámili manažeři Tomáš Krsek, Michal Korecký (oba manažeři Škody Holding), Marek Čmejla a Jiří Diviš (oba manažeři Appianu), že kupují Škodu Transportation od skupiny Appian.



V obchodním rejstříku však byla uvedena jako vlastník kyperská společnost SKODA INDUSTRY (EUROPE) se sídlem na Kypru, která se později v roce 2013 přejmenovala na CEIL.



Na dividendách mezi lety 2010 až 2013 pak Škoda Transportation podle serveru Hlidacipes.org vyplatila svým vlastníkům přes 16 miliard korun.

Firma v listopadu 2015 vyhrála spor s Českými drahami u Rozhodčího soudu. Komplikovaný spor se týkal pozdního dodání 20 lokomotiv.



ČD musely plzeňské strojírně vyplatit 1,2 miliardy korun, mimo jiné jako doplatek kupní ceny. Státní dopravce se nyní u „klasického“ soudu domáhá zrušení arbitrážního verdiktu.



S přispěním Vojtěcha Wolfa.