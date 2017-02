Česko vyloučili ze skupiny vyspělých zemí mezi rozvíjející. ‚Pomůže nám to‘

Analytik Komerční banky Marek Dřímal dokonce míní, že jde o dobrou zprávu pro české státní dluhopisy. Banka JPMorgan ve čtvrtek oznámila, že vyřadí české státní korunové dluhopisy ze svých indexů rozvinutých trhů a zařadí je mezi dluhopisové indexy rozvíjejících se zemí.



Učinila tak poté, co se příjem na hlavu v Česku poslední tři roky vytrvale pohybuje pod bankou stanovenou úrovní pro vyspělé země.

„Zpráva nebude mít zásadní dopad na českou ekonomiku. Je však zdviženým prstem České národní bance, aby co nejdříve ukončila svůj intervenční režim, který za současných podmínek zásadně přispívá k pomalému růstu produktivity tuzemské ekonomiky a ke stále citelnějšímu zaostávání například naší hodinové produktivity práce za situací v plně srovnatelných zemích,“ řekl analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.



Hodnocení JPMorgan je hodnocením jedné soukromé, byť důležité instituce, a přes varovný signál, který vysílá, nelze podle něj jeho význam srovnávat například s kategorizací Mezinárodního měnového fondu.

„Zásadní vliv to mít nebude, protože investoři při rozhodování o umístění investic nejvíce sledují ratingové agentury S&P, Moody’s nebo Fitch,“ doplnil analytik banky Creditas Roman Koděra. Pro české akcie dále největší roli hraje to do jaké kategorie je zařádí v rámci indexů MSCI. To platí jak pro váhu Česka, tak pro samotné akcie, které jsou v indexu MSCI zahrnuty, dodal.

Příznivá zpráva, tvrdí analytik

Co se může na první pohled zdát jako nepříjemnost, je ve skutečnosti příznivou zprávou pro české státní dluhopisy, upozornil Dřímal. Mnoho světových fondů investuje peníze podle zařazení dluhopisů do různých skupin. V rámci rozvinutých zemí měly české dluhopisy jen velmi malou váhu, poptávka po nich proto nebyla velká.



Po přesunu do skupiny rozvíjejících se zemí bude mít Česko váhu mnohem větší, zájem o vládní dluhopisy se proto paradoxně zvýší. Investiční fondy je pravděpodobně budou kupovat, aby jejich portfolia odpovídala novým podmínkám, včetně zařazení českých bondů, podotkl.

Jak se tento krok nakonec na dluhopisovém trhu projeví, bude podle Dřímala záležet na skutečném objemu nových investic. Na český trh pravděpodobně přitečou maximálně nižší jednotky miliard eur či dolarů. Tato poptávka pravděpodobně udrží výnosy českých dluhopisů nízko. „I tak ale očekáváme jejich pomalý růst, a to kvůli inflaci a předpokládanému zvýšení výnosů německých dluhopisů během letošního roku,“ poznamenal.

Banka ve sdělení klientům podle agentury Reuters uvedla, že toto rozhodnutí přijala poté, co hrubý národní produkt Česka na hlavu zůstal tři roky po sobě pod hranicí vyžadovanou pro rozvinuté trhy. Podle JPMorgan by měl tento krok posílit poptávku po českých dluhopisech. Banka řídí světově nejpoužívanější dluhopisové indexy pro rozvíjející se trhy a indexy GBI-EM sledují fondy, které mají ve správě kolem 207 miliard dolarů (5,3 bilionu korun).