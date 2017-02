Česko zkrotí elektronický kouř. Poprvé bude regulovat prodej e-cigaret

Vyznavače elektronických inhalátorů čeká vůbec první a zásadní regulace této kuřácké vášně. Stát přistupuje k takovéto regulaci deset let poté, co se na českém trhu první e-cigarety objevily.

„Elektronické cigarety jsou poměrně novým výrobkem a vzhledem k nárůstu jejich obliby v posledních letech se jejich podíl na trhu neustále zvyšuje,“ vysvětluje důvod regulace na českém a obecněji na celém evropském trhu Štěpánka Čechová, mluvčí ministerstva zdravotnictví, které vyhlášku připravilo.

Zařízení, v němž nedochází ke klasickému spalování tabáku, odpařuje pomocí baterie tekuté náplně (s nikotinem či bez) a generuje aerosol místo klasického cigaretového dýmu.

V Česku podle odhadu výrobců propadají této alternativní variantě kouření tři až čtyři procenta z více než dvou milionů kuřáků. Byznys s prodejem strojků a náplní už předloni převýšil miliardu korun.

Česko ale zdaleka nedosahuje údajů z Velké Británie, jejíž trh s elektronickými cigaretami patří k největším v Evropě. V Británii předloni dosáhl počet pravidelných elektronických kuřáků podle studie organizace Action on smoking and health, zaměřené na kampaň k odstranění škod způsobených tabákem, odhadem 2,6 milionu. To je 17,6 procenta z celkového počtu všech kuřáků v Británii. Přitom ještě v roce 2010 tam činil tento podíl vyznavačů e cigaret 2,7 procenta.

U nás vzrostl loni počet kuřáků i tržby prodejců meziročně zhruba o 10 procent a byznys v dalších letech ještě poroste.