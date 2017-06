Česku hrozí sucho. Silně postiženo suchem je už 11 okresů, říká Jurečka

Jurečka v sobotu navštívil Znojemsko, kde mu zemědělci ukázali situaci na polích. V obci Višňové s nimi debatoval o dalších krocích. „Následky sucha jsou intenzivní, propady výnosů jsou obrovské,“ uvedl Jurečka.

Zmínil, že u některých plodin zemědělci na Znojemsku očekávají výnos kolem dvou tun z hektaru, standardně sklízejí mezi pěti až sedmi tunami. Přitom do porostů letos hodně investovali, protože ještě v dubnu vypadala situace před sklizní dobře. Pak ale přišlo velké sucho, které Znojemsko trápí pravidelně.

Zemědělci si dnes při diskusi s ministrem stěžovali na nedostatečnou podporu. Jurečka mluvil o tom, že resort plánuje jak krátkodobou výpomoc, tak dlouhodobé řešení. Tím má být například změna hospodaření s krajinou. „Jsou to věci, na kterých už dnes pracujeme, objevují se nové skutečnosti.

Provádíme aktualizaci průzkumu půdy,“ uvedl Jurečka. Ministerstvo podle něj situaci bude dál sledovat. Je také možné, že se ještě zhorší, pokud dál nebude pršet. Konkrétní částku podpory dnes neuvedl. „Budeme dál dělat monitoring během dvou tří týdnů, uvidíme, jaká je kvalita, nejen výnos,“ uvedl Jurečka.

Podle soukromého zemědělce Bohumila Němce letos sucho výrazně postihlo sever Znojemska a jižní část Vysočiny. „Vyhnuly se nám skoro všechny bouřky. Hlavní plodiny jako pšenice ozimá a ječmen se budou za chvíli sklízet a už jsou tak postižené, že je ani déšť nezachrání,“ uvedl Němec.

Podle něj je letošní rok jedním z nejhorších za posledních třicet let. Němec odhadl pokles úrody o 50 až 70 procent. Stát by podle něj měl zemědělcům škody kompenzovat nějakým systémovým řešením. Zmínil například fond těžko pojistitelných rizik. O fondu se mluví už dlouho, podle Jurečky by měl být připraven během dvou let.

Podle předsedy představenstva znojemské agrární komory Milana Ptáčka by měl stát letos suchým oblastem Znojemska poskytnout dotace. „U nás se to opakuje po dvou až pěti letech, jsme aridní oblast a srážky jsou minimální. Přijdeme místy až o 60 procent úrody, někde i o více,“ uvedl Ptáček.

Sucho postihlo zemědělce už předloni. Zemědělci a pěstitelé lesních dřevin podali 3665 žádostí o náhradu škody v celkové výši 1,26 miliardy korun. Peníze dostali během loňského září a října.