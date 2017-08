Český patent vystřelovacích kapot mají už desítky tisíc SUV od Audi

HRADEC NAD MORAVICÍ Když se před vozem zjeví chodec a nárazu už nelze zabránit, dostane tento smolař větší šanci přežít. Díky pyropatroně vystřelí kapota vozu a to zmírní intenzitu střetu – nedojde totiž k nárazu hlavy chodce do čelního skla. Jeden z patentů na toto téma zajímavě zpeněžila i česká firma Brano.

Takzvaný aktivní závěs vyvinul podnik z Hradce nad Moravicí pro automobilku Audi, která jej montuje do SUV s označením Q5. Vozů vybavených vozů tímto českým patentem jezdí po světě už zhruba 80 tisíc.

„Sériová výroba začala v září loňského roku. Závěsy s pyropatronou dodáváme do Mexika, kde se Audi Q5 vyrábí. Získali jsme ale nově ještě druhý objem pro Čínu, celkem to bude asi 170 tisíc aut,“ vylíčil šéf Brano Group Pavel Juříček. Dodávky tohoto prvku budou mezi výše uvedené země rozděleny přibližně rovným dílem.

Jak to celé funguje? Pyropatrona při nárazu vybouchne a v řádu milisekund uvede do pohybu kovový pant, který zvedne samotnou kapotu u čelního skla. Díky tomu vznikne mezi kapotou a motorem pod ním deformační prostor, relativně měkký plech kapoty pohltí velkou část energie nárazu chodce a nadzdvihnutí také pomůže tomu, že hlava člověka nenarazí do tvrdého čelního skla. Jde o systém částečně podobný tomu, který se používá u airbagu. Po nehodě by mělo stačit vyměnit pouze pyropatronu jakožto iniciační prvek. Ostatní díly zůstanou, oprava mapříklad právě kapoty tedy nebude tak drahá.

„Chodec v případě nárazu rotuje přes celé auto. Jeho dráha je tedy mnohem delší, než kdyby narazil do předního skla. To většinou končí úmrtím nebo velmi těžkým zraněním, kdežto v tomto případě dojde maximálně na zlomenou ruku nebo nohu,“ popsal výstřel kapoty Pavel Juříček.

Aktivní závěs s pyropatronou slouží při nárazu k nadzvednutí kapoty.

Vystřelováním kapot se na trhu zabývají i jiné firmy než Brano. Jeho konkurent například s trochu odlišnou technologií získal zakázku u Volva, pro nějž už Brano dodává zámky či lišty osvětlení. S nabídkou aktivních závěsů však před několika lety firma ze Slezska neuspěla.

Vystřelovací kapoty jsou jednou z variant řešení krizových situací, při nichž dochází ke srážce auta s chodcem. V různých provedeních se na trhu objevují zhruba sedm let, ale nejsou ještě příliš rozšířené.

V roce 2013 ji do tehdy zbrusu nové třetí generace Octavie namontovala Škoda Auto. V tichosti ale tento systém přestala po zhruba dvou letech nabízet. Zákazníci si stěžovali na případy, kdy kapota vystřelila zbytečně, třeba při střetu s malým zvířetem nebo drobných nehodách bez chodců. Oprava vystřelené kapoty tehdy vyšla na zhruba pět tisíc korun.

Automobilky se navíc v poslední době více soustředí na systémy prevence nehod. V uplynulých několika letech se u osobních aut rozšířily takzvané systémy nouzového brzdění, kdy auto díky kameře nebo radaru rozpozná hrozící kolizi a automaticky zastaví nebo alespoň sníží rychlost nárazu na takovou míru, že se riziko zranění chodce sníží podobně jako při použití aktivní kapoty.

Auta takto dovedou detekovat i chodce, kteří jsou například skryti mezi zaparkovanými vozy.

Rozhodně to ale neznamená, že by řešení vystřelovací kapoty zmizelo z trhu. Nejnověji jej krom Audi Q5 dostala třeba nová generace Opelu Insignia, která je zároveň vybavena všemi možnými elektronickými bezpečnostními asistenty, včetně nouzového brzdění.



České Brano věří, že svůj patent uplatní kromě Audi i u dalších značek německého koncernu Volkswagen, kam náleží mimo jiné i Škoda Auto.

Cílí pak především na SUV a to hned z několika důvodů. Tento typ vozu se čím dál více objevuje ve městech, kde logicky dochází ke srážkám s chodci nejčastěji. Samozřejmě náraz tak velkého auta je citelnější než u menších modelů.

„Snažíme se náš patent nabízet i dál, je to relativní novinka. Ale chce to trochu luxusnější auto, protože nejde o úplně levnou záležitost,“ dodal šéf Brana s tím, že právě v celkových nákladech na výrobu SUV se položka zahrnující vystřelovací kapotu ztratí lépe než u menších a levnějších vozů.