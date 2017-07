Český stát chce koupit nedokončenou elektrárnu v Turecku. Půjčil na ni 12 miliard

PRAHA Turecká vláda souhlasí s plánem české vlády na prodej či převzetí elektrárny Adularya. Na řešení problému nedokončené elektrárny se státním úvěrem 12 miliard korun od České exportní banky se Turecko dohodlo po roce jednání.

Turecká vláda souhlasí s tím, že kupující získá od vlastníka, firmy Naksan Holding, elektrárnu a převezme spolu s ní i úvěr. Píšou to středeční Hospodářské noviny.



„Dosáhli jsme posunu v jednání s tureckou stranou, která souhlasila se základními obrysy postupu,“ řekla listu Hana Hikelová, mluvčí státní exportní pojišťovny EGAP, která úvěr ČEB pojistila. Pokud se strany nedohodnou, hrozí, že Česko o peníze přijde. Turecké firmě, která elektrárnu vlastní, dochází hotovost a projekt může ještě před prodejem zkrachovat.



Zdroj, který stavěla ostravská skupina Vítkovice, stále není hotový. Potřebuje úpravy a další investice. Má problémy s kotlem, který neumí spalovat uhlí z blízkého lomu. V dubnu vznikl v EGAP zvláštní výbor, který má navrhnout způsob řešení problému. Po technické stránce pomáhají Škoda Praha a ÚJV Řež. Úpravna uhlí by přišla na 520 až 780 milionů korun, výměna celého kotle na více než tři miliardy korun, píšou HN.

Až bude jasné, co je třeba opravit, může vlastník elektrárny začít hledat kupce. Do nového výběrového řízení se jako jeden ze zájemců přihlásí český státní podnik Transgas prostřednictvím své dceřiné firmy. Pokud nikdo nebude mít zájem nebo nenabídne dostatečnou sumu, dostane Transgas elektrárnu za symbolickou cenu i s dluhem, vybere firmu, která elektrárnu dokončí a hotovou ji zkusí prodat. Kolem připravovaného prodeje se podle HN začínají objevovat zájemci z Ruska, Číny, Polska nebo Slovenska.

Česká vláda by se raději dostavbě vyhnula, uvádějí HN. Vláda by uvítala, kdyby soutěž vyhrála privátní firma, která by elektrárnu dokončila na vlastní náklady. Součástí dohody pak může být i prodloužení splatnosti úvěru.

Řeší se také otázka, kdo by mohl elektrárnu dokončit, pokud by ji nakonec získal Transgas. Mohlo by jít o Škodu Praha či Vítkovice Power Engineering, které by miliardová zakázka mohla pomoci dostat se z úpadku, uzavírají HN.