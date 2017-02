Vím o energetice víc než politici, říká šéf ČEZ Daniel Beneš

Ministr financí Andrej Babiš opakuje, že by ČEZ měl splnit domácí úkol a postavit v Česku jádro za svoje peníze. A také si stěžuje, že stát nemá pod kontrolou firmu, kterou z velké části prostřednictvím jeho resortu vlastní. Jak se vám s Babišem spolupracuje?

Z pohledu vlastnické struktury je ČEZ složitá firma. Je kotovaná na burze, má téměř 150 tisíc akcionářů, většinu akcií přitom drží stát. Proto se o tom, kam se ubírá energetika jako obor, jak v danou chvíli může reagovat ČEZ, jaké je jeho směřování i cíle, snažím s naším resortním ministrem, s panem místopředsedou vlády Babišem, ale i s ostatními ministry velmi intenzivně mluvit a diskutovat. Pokud mají názory jiné, snažím se dojít k tomu, jestli je dané směřování ČEZ žádoucí i pro český stát. Při vší úctě k politikům, vím o energetice víc než oni. Oni zase, na rozdíl ode mne, vědí víc o politice a mají mandát zastupovat Českou republiku.

K jakému výsledku ta debata vede?

V tuto chvíli je namístě diskutovat o tom, jak dál naplňovat státní energetickou koncepci, otevřít otázku, zda je stále platná, případně kdy by se měla revidovat. Bavíme se, jaké úkoly měl a co dělal ČEZ dosud a jaké má být jeho směřování v budoucnu. Snažím se vysvětlovat, že ČEZ na tom teď není ve srovnání s konkurencí špatně. Naše míra zadlužení a finanční ukazatele jsou dobré, jsme jedna z nejzdravějších energetik v Evropě. Upozorňuji na hlavní trendy, které energetiku ovlivňují. Ať už to jsou klesající ceny elektřiny, nebo – a to je zásadní věc – politická rozhodnutí Evropské unie.

Jakou cestou by se podle vás měl ČEZ dál vydat?

Možnosti jsou různé. Například německé firmy jako RWE či E.ON proto, aby byly schopny splnit různá zadání, firmu prostě rozdělí. Nejde ale říci, která cesta je správná a která ne. Obě vedou k cíli. Buď najdeme kompromis a budeme plnit všechny dané cíle optimálně, anebo akcionáři dojdou k tomu, že je lepší jít cestou, aby se firma rozdělila. Nechci předbíhat a mluvit o řešení. Naopak chci otevřít debatu a vést ji.

Které další momenty, kromě evropské politiky, budou hrát roli?

Pro ČEZ jsou roky 2017 a 2018 z hlediska čísel jedny z nejhorších let, protože ceny silové elektřiny jsou na dně. Proto je většina našich konkurentů ve ztrátě. My jsme ale postupovali obchodně chytře a prodávali jsme hodně elektřiny na více let dopředu – část máme takto předprodanou až na deset let. Znamená to, že na nás tyto nárazy dopadají vždy až s odstupem. Právě proto, že plánujeme naše cash-flow na hodně let dopředu, víme, že dopad nízkých cen silové elektřiny bude nyní maximální, pak začnou zase naše čísla stoupat. Při sledování našich hospodářských výsledků je nutné si uvědomovat celý tento trend i sledovat, jak je na tom v tomto náročném období naše konkurence.

Říkáte, že před sebou máte těžký rok. Jak těžké bude vyplácet dividendu 40 korun?

Samozřejmě nemohu říct, jaká bude v letošním roce dividenda. Jednak to nevím, protože rozhodnutí je na valné hromadě, a ani vám nemohu říct návrh představenstva, protože to odporuje legislativě, kterou se jako společnost kótovaná na burze řídíme. Je třeba hledat rovnováhu mezi dividendovou politikou a dalšími cíli, jako je transformace na budoucí podobu energetiky a naplňování cílových programů.

Dividenda se v podstatě neměnila od roku 2012, přičemž ziskovost ČEZ klesla, jak klesala cena elektřiny. Tak jako čistý zisk je z velké části funkcí ceny elektřiny, tak je i dividenda. A z tohoto pohledu, myslím si, by bylo neférové tvrdit, že ČEZ bude schopen mít stejnou výši dividendy v budoucích letech, jako ji měl v těch posledních pěti letech, to je nerealistické.

Kdybych se chtěl na to podívat z dlouhodobější perspektivy, tak podobně nízká cena elektřiny jako teď byla naposledy v roce 2004. A dividenda v té době byla na úrovni pěti miliard pro všechny akcionáře, to znamená 3,5 miliardy pro stát. (Při 40korunové dividendě ČEZ loni rozdělil celkem 21,5 mld. korun, státu připadlo 15 mld. – pozn. red.) Já neříkám, že bude takhle nízká dividenda. Ale nějaká korekce proti předchozím letům směrem dolů tam být musí.

Představa některých dividendových investorů je, že by ČEZ mohl vyplácet i zisk předchozích let. V momentě, kdy by ale ČEZ vyplácel na dividendě víc, než vydělává, vedlo by to k významnému snížení ratingu – o víc než jeden stupeň, což by firmě dramaticky zdražilo financování. To z hlediska dlouhodobé stability ČEZ a naplňování dalších úkolů nepovažuji za správné.

