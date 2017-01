ČEZ: Spolupráce se skupinou MOL může vydělat až pět miliard korun

K ocenění nadcházející transakce ale ČEZ říct víc nemůže. Jde o akcie, jejichž hodnotu by tím mohl ovlivnit. „Mělo by to být kolem pěti miliard. Přesněji kolem 4,9 miliardy korun,“ vypočítává zisk hlavní akciový analytik České spořitelny Petr Bártek.

Před deseti lety se ČEZ a MOL dohodly na společné výstavbě paroplynových elektráren. Projekt se ale odkládal a v roce 2014 zůstaly české straně v rukou akcie maďarského partnera, které se za předchozí tři roky propadly skoro na polovinu ceny.

„Management společnosti ČEZ si uvědomoval, že prodat akcie MOL na kapitálovém trhu by bylo ekonomicky nevýhodné. Téměř okamžitě by realizovali vysokou ztrátu a cenu by si navíc tlačili stále níž. Rozhodli se proto získat čas a vydali konvertibilní dluhopisy,“ vzpomíná analytik Aleš Charvát z UniCredit Bank.

Dluhopisy konvertibilní na akcie umožňují svému vydavateli vyplatit věřitele buď penězi, anebo cennými papíry. ČEZ si tak konvertibilními dluhopisy půjčil zhruba 12,7 miliardy korun (470,2 milionu eur) s tím, že je věřitelům může splatit právě v podobě akcií maďarské skupiny MOL. A ty byly v době vydání dluhopisů v účetnictví ČEZ oceněny přibližně na 7,8 miliardy korun.

Jenže od té doby se tyto cenné papíry na burze vyšplhaly z necelých 14 tisíc forintů za akcii na současných 21 tisíc.

„Jestli ČEZ vyplatí věřitele akciemi, dosáhne díky tomu, že akcie šly takto nahoru, mimořádného účetního zisku pět miliard,“ počítá akcionář ČEZ a energetický analytik Michal Šnobr.

Jsou to prostředky, jež společnost získá tak, že nebude muset v případě konverze vracet peníze věřitelům. A dluhopisy mají splatnost datovanou právě na letošek.

Peníze, nebo akcie?

Price strike – tedy cena, za kterou investoři mohou přijmout cenné papíry místo peněz

– byla určena na 19 tisíc forintů. Vzhledem k tomu, že akcie jsou nyní na 21 tisících, předpokládá se, že o ně bude zájem. „Logicky by se teď zdálo, že každý držitel dluhopisu si radši vezme akcie MOL, protože je získá za 19 tisíc a bude dalších deset procent vydělávat na aktuálním kurzu,“ myslí si Šnobr.

Podle agentury Bloomberg jsou držiteli 3,5letých dluhopisů MOL hlavně velcí hráči, především Deutsche Bank a JPMorgan. Ti všichni mají od konce ledna do července možnost říct, že chtějí místo peněz akcie. Pokud se nerozhodnou, dostane ČEZ možnost sám určit, jak věřitele vypořádat.

„ČEZ je připraven akcie prodat i je stále držet,“ uvedl pro LN mluvčí firmy Roman Gazdík.

„Pokud si ČEZ bude myslet, že akcie dál porostou, může si je nechat. Pak ale musí vyplatit věřitele ve výši aktuální hodnoty akcií – 21 tisíc. Podle mého soudu ke konverzi dojde,“ soudí Bártek.

Dluhopisy jsou splatné letos v srpnu. Situace se může změnit

„Za určité konstelace mohou držitelé dluhopisů zaútočit na cenu akcií a dostat ji pod 19 tisíc forintů. ČEZ jim pak bude muset dát akcie a rozdíl mezi aktuálním třicetidenním průměrem a cenu 19 tisíc doplatit v hotovosti. Ale to už je opravdu velká spekulace,“ dodal Šnobr na závěr.