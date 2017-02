Největší zakázka má zelenou. Tendr na jaderný blok v Dukovanech vypíše ČEZ za rok

“V harmonogramu (Národní akční plán rozvoje jaderné energeticky v České republice pozn red ) je jeden z milníků, že se zahájí výběr dodavatele v prvním čtvrtletí roku 2018. A my s tím takhle počítáme. Dokumentace ještě není hotová, ale ve zkratce, budeme hledat dodavatele na klíč jaderné elektrárny. Jeden blok v Dukovanech. Takhle to pravděpodobně bude,” řekl Beneš LN.



Zprávu vítá český průmysl, který si od tendru slibuje tučné zakázky, i ministr financí Andrej Babiš, jehož resort vlastní v ČEZ většinu akcií. “Určitě ano,” vzkázal LN bez dalšího vysvětlování v esemesce. Jenomže na to, aby stoupenci jádra mohli jásat, je kolem dukovanského projektu příliš mnoho otazníků. “Půjde rozhodně o výběr. Konkrétní podoba se teprve bude připravovat, podle toho, jaké budou legislativní možnosti,” odpovídá Beneš na otázku, zda soutěž vypíše podle zákona o veřejných zakázkách.



Ovšem právě způsob výběru dodavatele je pro celý projekt klíčový. “V případě zákona o veřejných zakázkách si myslím, že není žádoucí soutěžit. Neosvědčilo se to při tendru na Temelín a z hlediska ministerstva průmyslu by to bylo velmi špatné, protože by to neumožnilo zadavateli definovat národní zájem. Tím je vysoký podíl českých firem na dodávkách. To do řízení podle zákona o veřejných zakázkách dát nejde,” řekl LN ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Sektorová výjimka jako řešení?

Česko chce proto vyjednat u Evropské komise takzvanou sektorovou výjimku. Tedy, aby měl zadavatel volné ruce při stanovení parametrů výběru. Ale není vůbec jasné zda se to během jednoho roku, navíc volebního, stihne. “Nevíme, jak dopadne jednání s Evropskou komisí a tento plán předpokládá, že to do té doby bude vyřízené. Myslím, že tohle reálné je, ale jistotu nemám, proto vidím scénář jako ambiciozní,” upozorňuje Mládek.



Další problém je, že se vláda není schopna dohodnout na tom, jak zajistit investiční model a financování projektu. “Dokud budu ministr financí, žádnou záruku nedám a nebudu ani garantovat ceny,” prohlásil Babiš před jednáním výboru pro jadernou energetiku, který skončilo bez náznaku, že elektrárna je státním zájmem.

Beneš: Projekt potřebuje měkké prohlášení

“V letošním roce se to trošku vyhrotilo na tom, jestli by ČEZ měl dostat garance nebo ne. A já v tuto chvíli říkám, že to není otázka, která je na pořadu dne. To, co potřebuje takovýto projekt jako je výstavba jaderné elektrárny, je měkké politické prohlášení od české vlády a od České republiky, že to je projekt strategického státního zájmu. A že ten stát bude k tomu projektu dlouhodobě přistupovat a bude vytvářet podmínky, ať už legislativní nebo z hlediska tvorby energetického trhu, toho jak bude vypadat, jak bude fungovat, že bude vytvářet podmínky pro to, aby takový projekt mohl vzniknout. Aby se elektrárna mohla postavit a aby se investorovi vrátila,” tvrdí Beneš.



Vůli stavět přitom bude muset vyjádřit zejména vláda vzešlá z podzimních voleb. Sám Beneš, na základě zkušeností se zrušeným tendrem v Temelíně, přitom upozorňuje, že bez podpory může tendr skrachovat: “Pokud politici nebudou deklarovat, že to je projekt státního zájmu, tak se nám může stát, že z Ameriky nebo z Ruska nemusí vůbec přijít nabídka. To je věc, z hlediska letošního roku, kterou je třeba politicky prosazovat.”

Ministr Mládek dodává, že po zrušeném tendru v Temelíně už moc dalších pokusů soutěžit nezbývá. “Pokud se bude opakovat historka z tendru na Temelín, kdy ty zúčastněné firmy vydaly střízlivě tak jedna každá průměrně 40 milionů dolarů jenom na přípravu tendru... Nebylo by únosné, kdybychom podruhé udělali to samé,” myslí si Mládek.

Podle státní energetické koncepce má nový reaktor zásobovat elektrickou síť proudem od roku 2035. Státní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller vypočítal, že Česko je v tuto chvíli s přípravami projektu pozadu o tři a půl roku. ČEZ, který postupuje podle stejného harmonogramu, ovšem hlásí, že svoje úkoly plní vzorně. Včetně vyčlenění dceřiných společností, které mají rozvíjet přípravy a výstavby nových jaderných zdrojů. “Stihli jsme to s dvouměsíčním předstihem,” podotýká Beneš, který také hovoří o možnosti ČEZ rozdělit, tak aby státem plně ovládaná část mohla elektrárnu stavět.