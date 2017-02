Chcete nižší ceny volání? Odjeďte do Polska, radil Mládkův náměstek. Ministr za to odvolal mluvčího Proroka

„Drzá odpověď z mé strany, za kterou se omlouvám: Chcete služby jako v Polsku - odjeďte do Polska,“ napsal Lubomír Bokštefl na otázku čtenáře serveru Aktuálně.cz proč nejsou v Česku stejné ceny jako u našich severních sousedů. Doplnil, že nízké ceny jsou podle jeho názoru „marketingovým tahem“ polských operátorů. Tamní trh je přitom v mezinárodních srovnáních dlouhodobě levnější, než ten tuzemský.

Odpověď nám.Bokštefla ohledně mobilních služeb byla neuvěřitelně hloupá a úplně v rozporu s politikou vlády.Tlačíme na levnější mobil. data! — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 14. února 2017

Ministr průmyslu Mládek, jenž sám dříve proslul označením živnostníků za parazity, následně na otázku serveru Novinky.cz výrok svého blízkého spolupracovníka překvapivě popřel. „To je fakeový účet, pan Bokštefl nemá Twitter” odepsal podle serveru ministr. Po ujištění, že nešlo o výrok na sociální síti, ale v diskusi se čtenáři, následovalo vysvětlení. „Pan náměstek to napsal ve zjevné nadsázce a předem se za to omluvil,“ citoval server Mládkovu odpověď.

Náměstek do jehož kompetence spadá už pátý den digitální agenda a telekomunikace, se přitom stal předmětem zájmu hned při svém nástupu do funkce minulý pátek. Moderátor České televize Václav Moravec totiž právě na sociální síti Twitter napsal, že do nedělního diskusního pořadu zvali odpovědného náměstka. Aby vysvětlil kontroverzní výroky ministra Mládka z minulého týdne jako například, že roaming je „jen pro elity.“ Produkce odmítla protinabídku ministerstva na účast poradce, kterým byl právě Bokštefl. Ten však byl obratem jmenován náměstkem.

Z postupu vládního kolegy si na internetu utahoval i vicepremiér Andrej Babiš (ANO). „Náměstek jen pro odpovídání v Otázkách Václava Moravce je geniální nápad,“ napsal na Twitteru ministr financí, který Mládka ostře kritizuje za postup v oblasti telekomunikací.

Kauza vyvrcholila po 19. hodině večer, když Mládek na svém Twitteru zveřejnil prohlášení, v kterém oznámil, že ke středě odvolal šéfa komunikace Romana Proroka a Bokšteflovi udělil důtku.

„Beru na sebe odpovědnost za své podřízené a při zjišťování příčin tohoto mediálně nešťastného problému jsem zjistil, že náměstkovi Lubomíru Bokšteflovi ředitel Odboru komunikace a marketinku MPO Roman Prorok neposkytl dostatečnou mediální přípravu a podporu. Rozhodl jsem se proto, že pana Romana Proroka odvolám ke dni 15. 2. 2017 z funkce ředitele Odboru komunikace a merketinku MPO a panu náměstkovi Lubomíru Bokšteflovi jsem vyslovil důtku za toto prohlášení,“ stojí v Mládkově prohlášení.