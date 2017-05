Číňané mají zájem o Letiště Václava Havla. Chtějí z něj mít dopravní uzel

Zvažuje také, že by na pražské letiště létala s nákladní dopravou. Po dnešním jednání prezidenta Miloše Zemana a české delegace se zástupci China Eastern v Šanghaji to novinářům řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Poznamenal, že zástupci China Eastern naznačili, že jejich firma má zájem, aby se Praha stala dopravním uzlem pro její cestující mířící nejen do Prahy, ale i do střední a východní Evropy, potažmo do celé Evropy.



„Říkali, že velmi zvažují a že by i rádi nějaký majetkový vstup do českých společností, jako třeba Travel Service,“ dodal Ťok. Během jednání také Číňané oznámili zájem o majetkový vstup do Letiště Václava Havla v Praze, které je majetkem státu.



Ťok řekl, že si čeští zástupci nabídku vyslechli. „Je otázka, jestli to je v současné době i náš zájem,“ poznamenal. Ministr zároveň potvrdil, že se China Eastern stane provozovatelem nové linky mezi Čínou a Českou republikou.



„Termín se ještě neupřesnil,“ dodal. „Dokonce byla debata o možnosti využívat cargo, to znamená nákladní leteckou dopravu, že by v rámci pražského letiště vznikl nějaký hub (centrum) pro China Eastern a jejich nákladní leteckou dopravu,“ řekl Ťok.

Český ministr dopravy poznamenal, že nynější linka mezi Prahou a Šanghají se vyplácí a v současné době je na čtrnáct dnů vyprodaná.

Z Číny do Česka v současné době létají tři pravidelné letecké spoje, a to z Pekingu, Šanghaje a z Čcheng-tu. Podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové se mluví i o spojení s Kchun-mingem. Konzultační smlouva počítá se zřízením této linky od příštího roku.