Posílení Číňanů v J&T má zelenou. Finanční skupinu ovládnou majitelé Slavie

CEFC původně ve finanční skupině J&T Finance Group držela desetiprocentní podíl, loni v březnu se obě strany dohodly, že získá polovinu. Celkem měla zaplatit za poloviční podíl v JTFG 980 milionů eur (26,3 miliardy korun).



ÚOHS posuzoval oblast finančních investic, investičního bankovnictví, správy aktiv, kolektivního investování a souvisejících služeb.

Součástí strategického partnerství je podle dřívějších informací rámcová dohoda o spolupráci JTFG s čínskou finanční institucí China Developement Bank v celkové hodnotě 800 milionů eur (21,5 miliardy korun) na investice do vybraných projektů.

Obě společnosti mají zájem společně v zemích střední a východní Evropy poskytovat retailové bankovnictví, a to prostřednictvím zastoupení nejméně ve dvou významných bankách. Moderní bankovní a finanční služby by v budoucnu rády rozšířily i do Číny, kde plánují také vznik pobočky J&T Banky, uvedly obě společnosti v tiskovém prohlášení.

Společnost CEFC v Česku v poslední době nakupuje. Získala například 60 procent ve fotbalové Slavii, majoritu ve výrobci nápojů Lobkowicz Group, podíl v letecké společnosti Travel Service, investovala i v mediálních skupinách Médea Group a Empresa Media či do realit.