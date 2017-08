Dohody za 60 miliard? Čínské investice slibované Zemanem zůstávají záhadou

PRAHA Obchodní dohody za zhruba 60 miliard korun měly být podle prezidenta Miloše Zemana uzavřeny na Čínském investičním fóru. Dosud ale není jasné, o jaké smlouvy konkrétně šlo. Zatím se zdá, že zmiňovaná suma byla jen přehnaně optimistickou proklamací.

Na Čínské investiční fórum nezískal akreditaci, na rozdíl od čínských kolegů, žádný z českých novinářů. Informace o ­dění na fóru, které probíhalo v Praze od 17. do 19. července, jsou proto kusé. Na úvod slavnostního galavečera měl projev prezident Miloš Zeman. Ten mimo jiné konstatoval: „Velmi si vážím toho, že v průběhu tohoto fóra budou uzavřeny další dohody v hodnotě několika desítek miliard korun, protože koneckonců, ‘pacta sunt servanda‘ (smlouvy se mají dodržovat; pozn. ed.), jak říkali už staří latiníci, a každé úspěšné jednání má vrcholit právě podpisem přátelské a­ oboustranně splnitelné dohody.“

Lidové noviny pátraly po tom, jaké dohody prezident Zeman ve svém projevu zmiňoval. Prezidentův mluvčí v e-mailu odkázal na Zemanův rozhovor pro Český rozhlas Radiožurnál, kde prezident k Čínském investičnímu fóru mimo jiné uvedl: „Během tohoto jednání se uzavřelo dohod asi za 60 miliard korun, a já vám, až skončíme, přinesu pro vaši informaci seznam 22 projektů česko-čínské ekonomické spolupráce, které se uzavřely během mé návštěvy Číny, a 16, které se uzavřely na tomto fóru.“

„Takový byl plán“

Na dotaz LN, zda na fóru byly podepsány dohody vztahující se k ­16 projektům, jejichž seznam Hrad zveřejnil na internetových stránkách v květnu a jež byly uvedeny v tabulce nadepsané Seznam připravovaných projektů ekonomické a obchodní spolupráce v ­rámci iniciativy One Belt, One Road, mluvčí Ovčáček odpověděl: „Přesně takový byl plán.“ Podotkl dále, že pro detaily je nutné kontaktovat organizátory fóra.

Organizátorem fóra byla, podobně jako v uplynulých letech, Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce, za kterou stojí exministr obrany Jaroslav Tvrdík. Ani ten se ale nechtěl vyjádřit k tomu, jaké dohody byly na fóru uzavřeny.

„V­ minulosti jsme pořádali CIF (China Investment Forum) a byli jsme obviňováni z propagace Číny. Tentokrát jsme tedy uspořádali fórum podle evropských kritérií a necháváme čistě na jednotlivých účastnících, jak a kdy zveřejní svoje dohody s čínskými partnery,“ napsal LN v sms Tvrdík.

LN tedy oslovily subjekty, které se podílejí na 16 zmíněných projektech. Odpovědi se nepodařilo získat od pěti společností: Rockaway, Ferrit, Bonatrans, Vítkovice a od Letecké amatérské asociace. Z vyjádření ostatních vyplývá, že na fóru žádnou dohodu sice nepodepsaly, ale na projektech s čínským partnerem skutečně pracují.

Zatím žádné novinky

Zástupci Jihomoravského kraje podepsali nové memorandum o­ dalším společném postupu v ­projektu lázeňského centra Thermal Pasohlávky s čínskou společností RiseSun Real Estate již během květnové návštěvy Miloše Zemana v Číně. Mluvčí kraje Monika Brindzáková uvedla, že lázeňské centrum je jedním z­hlavních investičních projektů v­ Jihomoravském kraji.

„Kraj již investoval více než čtvrt miliardy korun do nákupu pozemků, na kterých by měl být v ­budoucnu projekt postaven. Čínský investor bude následně investovat 1,6 miliardy korun na stavbu celého lázeňského resortu,“ dodala mluvčí. Do konce letoška chce mít kraj hotový projektový záměr, z něhož vyplyne, co a v jaké podobě má v lokalitě konkrétně stát, jaká bude ekonomika celého projektu a na jakém principu bude fungovat společně založený podnik.

Společnost DAKO, jejíž projekt figuruje na seznamu 16 zmíněných také, se dle mediálního zástupce Jaroslava Martínka investičního fóra nezúčastnila, a nemohla tedy podepsat ani žádný kontrakt. Nicméně firma se prý o ­Čínu coby obrovský trh kolejových vozidel dlouhodobě zajímá.

K projektu, v němž má být dle seznamu zveřejněném na stránkách Hradu partnerem firmy DAKO čínská společnost Shenyang 213 Eletronics Technology, mluvčí uvedl: „Zmíněná firma je vlastník budovy, kde má DAKO-CZ pronajatou kancelář.“

Jednou z nejsledovanějších transakcí, již by měli Číňané v­ Česku uzavřít, je koupě společnosti Škoda Transportation, o níž má zájem čínská CRRC. Spekulovalo se, že stvrzení obchodu by mělo proběhnout právě na Čínském investičním fóru. Dle zpráv LN Číňané továrnu skutečně navštívili. Na dotazy, zda byla podepsána smlouva na fóru, případně v jaké fázi je vyjednávání o koupi Škody Transportation, mluvčí Michal Tobrman odpověděl: „Žádné novinky k položeným otázkám nemáme.“

O prohloubení spolupráce v sektoru železniční dopravy a logistiky mají dle seznamu projektů zájem TSS Cargo a čínská CEFC. CEFC figuruje také u projektu s firmou Rockaway, který se týká spolupráce v oblasti turismu. Na dotazy, zda během fóra podepsala CEFC nějakou dohodu a v jaké fázi je již dříve avizovaná koupě společnosti TSS Cargo, mluvčí CEFC Pavel Bednář odpověděl: „Nemáme žádný důvod představovat naše projekty cestou vašeho média.“

Čínsko-český letecký spolek se se Sichuan Provincial Economic and Information Commission podílí na vývoji šesti- až devítimístného letounu pro všeobecné letectví. Také tento projekt figuruje mezi šestnáctkou těch, k nimž měla být dle plánu uzavřena dohoda na investičním fóru. Ani v tomto případě se tak ale nestalo.



„Projekt je ve své úvodní fázi, kdy na obou stranách byly vytvořeny expertní týmy konstruktérů a ­schválen harmonogram výzkumných a vývojových prací na prvních 18 měsíců,“ sdělil LN Petr Hýl, prezident leteckého spolku.

Čínským partnerem Letiště Praha u projektu nazvaném Údržba a ­opravy je v seznamu uvedena společnost China Eastern Airlines. Na investičním fóru strany žádnou dohodu nepodepsaly. Tisková mluvčí Marika Janoušková poznamenala, že letecká společnost již provozuje přímé lety mezi Prahou a Šanghají, v zimě by se měl počet letů zvýšit ze současných tří týdně na čtyři.

Společnost ÚJV Řež, která působí v oblasti energetiky a průmyslu, pracuje s čínskými partnery na výměně know-how v oblasti jaderné bezpečnosti. „Probíhají konzultace, přípravná jednání. Výsledky se dají očekávat v­ průběhu dalších měsíců,“ konstatoval pro LN Milan Mika, vedoucí oddělení marketingu a prodeje v­ ÚJV Řež. V průběhu investičního fóra společnost taktéž žádnou dohodu nepodepsala.

Agentura CzechInvest již dříve avizovala, že vyjednává s několika čínskými firmami o investicích v Česku. Na seznamu oněch 16 ­projektů jsou uvedeny dva konkrétní. A to výstavba továrny na pneumatiky, kterou zvažuje společnost Shangdong Linglong Tire, a továrna na výrobu lithiových baterií, o níž uvažuje firma Contemporary Amperex Technology.

„Během Čínského investičního fóra CzechInvest neuzavřel žádná z jednání, které vede s čínskými firmami o možných investicích v Česku,“ potvrdila mluvčí agentury Petra Menclová.

Mezi slibovanou šestnáctkou projektů figuruje i export potravin a zemědělských produktů. Jako jeden z vývozů je zmíněn Vinařský fond. Na jaře 2016 podepsal tehdejší předseda Rady Vinařského fondu a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek memorandum týkající se vývozu vína do Číny. „Na jaře letošního roku byl vyvezen první kontejner s cca deseti tisíci lahvemi v hodnotě zhruba milion korun,“ tvrdí ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec. Dodal, že další záležitosti ohledně obchodních vazeb si zařizují přímo zástupci vinařských společností.

Jediná jistota

Zatím jedinou zveřejněnou dohodou během Čínského investičního fóra je ta, jež uzavřela společnost Home Credit Petra Kellnera. Home Credit dojednal s PAG Capital Asia, jednou z největších asijských investičních firem, že bude investovat zhruba 7,4 miliardy korun do jeho dceřiné společnosti registrované v Hongkongu. Během tří až pěti let by se měl PAG stát minoritním akcionářem skupiny Home Credit v Číně.

Který další ze seznamu 16 projektů přibude k Home Creditu a ­jaká další společnost oznámí lukrativní smlouvu s Číňany, si nejspíš musíme počkat. Z oněch 60 miliard avizovaných prezidentem Zemanem ještě zbývá pořádný balík.