Čínský investiční fond by mohl vstoupit do koncernu Vítkovice

Havlíček se sešel s prezidentem banky ICBC I Chuej-manem. „Byl jsem velmi potěšen tím, že banka ICBC podporuje průmyslové firmy v rámci modernizace týkající se přechodu na čtvrtou průmyslovou revoluci,“ řekl Havlíček. S odkazem na to, že ICBC byl dnes předán certifikát, který ji umožní zřídit pobočku v České republice, ministr dodal, že tu je „obrovský prostor pro to, aby se mohla na financování těchto aktivit pro český průmysl podílet“.



Na dotaz novinářů zároveň dodal, že investiční fond ICBC pro střední a východní Evropu jedná o možném vstupu do Vítkovic. „Probíhají zde poměrně významná jednání ohledně koncernu Vítkovice, kde by investiční fond ICBC mohl být strategickým partnerem pro tuto významnou českou společnost,“ řekl Havlíček. V současné době podle něj probíhají jednání o vnitřních poměrech v koncernu. „ICBC zkoumá, jak na tom koncern Vítkovice je a dá se předpokládat, že by mohli vstoupit do Vítkovic jako strategický partner,“ dodal český ministr průmyslu.

Během současné cesty prezidenta Zemana po Číně podle něj bude zmíněn i možný nákup plzeňské strojírenské skupiny Škoda Transportation čínskou společností Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Havlíček očekává, že spolupráce obou firem bude prezentována v polovině července na česko-čínském obchodním fóru na Pražském hradě.

Zeman v pátek při jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem řekl, že mu přivezl seznam 38 projektů. Podle Havlíčka je 22 projektů „v nějakém stadiu rozpracovanosti“. „Většina se již realizuje a budou v brzké době dokončeny,“ poznamenal. Ve druhé skupině je 16 projektů, které by měly být chystány tak, aby byly připraveny k podpisu právě na pražském obchodním fóru v červenci.

Mezi projekty, které Zeman čínskému protějšku předal, jsou podle Havlíčka například letecké linky, které již byly zřízeny. Jejich provozovatelé nyní v České republice plánují další aktivity, například v oblasti turistického ruchu.