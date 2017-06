Největší výrobce lihovin zaplatí až miliardu dolarů za tequilu George Clooneyho

Herec George Clooney | foto: Andy Gotts/Greenpeace

NEW YORK/LONDÝN Největší světový výrobce lihovin Diageo zaplatí až miliardu dolarů (23,5 miliardy Kč) za převzetí značky tequily Casamigos, jejímž spoluzakladatelem je americký herec George Clooney. Firma ve středu uvedla, že v první fázi vynaloží 700 milionů dolarů, dalších 300 milionů dolarů by mohla zaplatit v průběhu příštích deseti let, pokud značka dosáhne stanovených cílů.

Clooney založil značku Casamigos před čtyřmi lety společně s dvěma přáteli - realitním magnátem Mikem Meldmanem a provozovatelem barů a restaurací Randem Gerberem, uvedla agentura AP. Clooney a Gerber, který je manželem topmodelky Cindy Crawfordové, vystupují v reklamách na tuto značku. Clooney a jeho přátelé budou pokračovat v propagaci značky. „Kdybyste se před čtyřmi lety zeptali, zda máme podnik za miliardu dolarů, nemyslím, že bychom řekli ano," napsal Clooney. „Stále budeme významnou součástí značky Casamigos," dodal.