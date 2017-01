ČNB v plusu 46,5 miliardy. Náš úkol ale není tvorba zisku, upozornila banka

Druhou část pak představují hlavně kurzové zisky, které souvisejí s vývojem kurzu amerického a kanadského dolaru. Hlavní úlohou centrální banky však podle ČNB není vytváření zisku ale péče o cenovou stabilitu.

ČNB dále uvedla, že předloni umořila kumulovanou ztrátu, když na to využila většinu zisku za rok 2014. Zbytek převedla do rezervního fondu.



O využití zisku rozhoduje bankovní rada a lze předpokládat, že loňský zisk převede rovněž do rezervního fondu, a ne do státního rozpočtu. Letos se očekává konec devizových intervencí, což by mohlo kvůli přecenění devizových rezerv dostat hospodaření ČNB do ztráty.

Česká národní banka v číslech

V rezervním fondu by tak měla ČNB i se ziskem za loňský rok mít zhruba 60 miliard korun. Nyní je ve fondu 14 miliard korun a bude navýšen o 46 miliard. Půl miliardy by mělo jít na úhradu předloňské ztráty.

Roční zprávu o výsledku svého hospodaření ČNB předkládá nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku k projednání Poslanecké sněmovně.

ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává také dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.

Hospodářské výsledky ČNB Rok Zisk/ztráta (v mld. korun) 2016 46,5



2015 - 0,55





2014 56,6



2013 73,1



2012 2,9



2011 35,4



2010 - 9,7





2009 18,5



2008 29,1



2007 - 37,5







