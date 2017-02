ČSSD žádá tvrdší daň pro lidi s vyššími příjmy. Spočítejte si, kdo na tom vydělá

Do Česka by se tedy vrátila takzvaná progresivní daň, kterou zde lidé platili naposledy v roce 2007. Jde o jeden z klíčových bodů volebního programu strany.



Většina lidí v zemi by si v případě jeho zavedení polepšila řádově o stovky korun měsíčně, tvrdí ČSSD. Ovšem například člověk s výdělkem nad 50 tisíc na změně prodělá. Podle pravicové opozice je tento krok nespravedlivý vůči aktivním lidem, kteří k vyššímu příjmu přišli díky svým schopnostem a snaze.



„Navrhujeme spravedlivé daně, které nejsou pouze pro nejchudší vrstvy, o stovky korun měsíčně si polepší lidé až do platu 48 955 korun měsíčně hrubého. Spravedlivá daň s odstupňovanými sazbami pomůže výrazně lidem s nejnižšími a středními příjmy, ti si zvýší reálné měsíční příjmy výrazně přes tisíc korun,“ uvádí ČSSD na webu spravedlive-dane.cz.



Lidé si tam můžou na daňové kalkulačce spočítat, jak by na ně změna dopadla.



„Zavedeme čtyři daňová pásma počítané ze superhrubé mzdy. Drtivá většina zaměstnanců s platem až do 40 tisíc korun se vejde do daňových pásem dvanáct a patnáct procent. Nejvyšší příjmy budou daněny v pásmech 25 a 32 procent, přičemž zůstávají nezdaněné základy a bonusy, čili reálné zatížení bude ještě menší,“ uvedl předseda sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava z ČSSD.

Plán daňové reformy počítá také s výraznými změnami pro firmy, které nyní platí daň devatenáct procent. Opět: více by platily ty, které mají vyšší zisky. Menší hráči by na změně vydělali.



Pro firmy socialisté navrhují tři daňová pásma (15, 19 a 24 procent). Nyní je v Česku 19procentní sazba daně z příjmu firem. . U ročního zisku do pěti milionů korun by to mělo být čtrnáct procent. U zisku pět až 100 milionů korun by zůstala devatenáct procent. V případě firem se ziskem nad 100 milionů korun, chce ČSSD daňovou sazbu až 24 procent. Strana tvrdí, že chce motivovat menší a začínající podniky.

Daňový systém podle @CSSD : závodíte s Andrejem Babišem, jak v Čechách co nejdříve vygumovat střední třídu, živnostníky a menší podnikatele? — Filip Humplík (@filiphumplik) 21. února 2017

Do volebního taháku socialistů se logicky opřela pravicová opozice, která upřednostňuje rovné zdanění pro všechny. Například Filip Humplík, šéf pražské ODS (viz tweet výše). Předseda strany Petr Fiala zdůraznil, že český daňový systém potřebuje hlavně zjednodušení a stabilitu.



„Daňová politika ČSSD zaměřená proti lidem se středními a vyššími příjmy je zcela chybná. Daně mají klesnout všem, nejenom někomu,“ uvedl Fiala. Plány sociálních demokratů podle něj komplikují daňový systém a jdou proti aktivním lidem. Kritizoval je i ministr zemědělství Marian Jurečka z koaliční KDU-ČSL.

„Návrhy ČSSD v daňové oblasti jsou populistické a především nemají rácio. Rozumné je daně nezvyšovat a nechat peníze rodinám přes vyšší slevy,“ vzkázal Jurečka.

Předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka hájí reformu tvrzením, že nezatíží české veřejné rozpočty. „Daňová progrese je pro nás nástrojem solidarity mezi bohatšími a chudšími a mezi velkými a malými,“ uvedl šéf ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka. Upozornil, že 21 zemí Evropské unie má u zdanění zaměstnanců daňovou progresi.