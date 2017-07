D11 spojí Hradec Králové s Polskem nejdříve v roce 2025. Poláci mají náskok

Dálnice D11. | foto: ŘSD

HRADEC KRÁLOVÉ Dálnice D11 z Hradce Králové na hraniční přechod do Polska v Královci na Trutnovsku by mohla být dokončena v letech 2025 až 2026. Poláci by měli být se stavbou komunikace S3 na české hranice hotoví v roce 2023. Po pondělním jednání to oznámili ministr dopravy Dan Ťok (ANO) a polský ministr infrastruktury a stavebnictví Andrzej Adamczyk.

Ministři v pondělí ve Dvoře Králové podepsali memorandum, v němž deklarovali připravenost pokračovat ve stavbě dálnic na obou stranách hranice. Deklarace obsahuje i podporu spolupráce v železničním spojení mezi oběma zeměmi.

Ministři v této souvislosti uvedli, že Polsko nyní bude za pomoci peněz z EU modernizovat svou železniční trasu z Ostravy směrem do Varšavy. U stavby S3 Poláci podle Adamczyka nyní vyhlásili výběrové řízení na stavbu posledního úseku k českým hranicích. Česká republika je proti Polsku ve zpoždění. Stavba dvou úseků D11 z Hradce Králové k Jaroměři by mohla podle Ťoka začít do konce letošního roku, nyní na místě stavby pokračuje archeologický průzkum. Ťok k trase do Jaroměře uvedl, že také jedná s katolickou církví o zajištění pozemků, které jsou dotčeny církevními restitucemi. Tři zbývající navazující úseky k hranici jsou ve fázi získávání územního rozhodnutí. Řidiči pofrčí 130 po sídlišti z doby kamenné. Podívejte se, co skrývá trasa D11 „Nám jde o to, abychom (po dokončení polské dálnice) neměli veškerou dopravu na silnicích první a druhé třídy. Rovněž chceme co nejdříve dostavět dálnici D11 z Prahy až na hranici,“ řekl Ťok. Vyjádřil přesvědčení, že zákonodárci přijmou takové zákony, které výrazně zjednoduší přípravu stavby a pomohou tomu, že česká část D11 bude až na hranice hotová do roku 2026. Stavba dálnice D11 od Prahy skončila v roce 2006 těsně před Hradcem Králové. V roce 2014 stavbaři začali budovat zatím poslední, tříkilometrový úsek z Osiček do Hradce, který má být dokončen letos v srpnu. Na něj naváže stavba dvou úseků D11 k Jaroměři.