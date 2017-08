Dálkové vlaky mezi Českem a Slovenskem stojí, vlak najel na spadlý strom

BRNO/BRODSKÉ(SLOVENSKO) Železniční doprava na hlavním koridoru z České republiky na Slovensko stojí, vlak přejel nedaleko hranic u obce Brodské ve slovenském okrese Skalica strom, který spadl na koleje. Část stromu je pod lokomotivou, vlak zůstal stát na kolejích.

Nikomu se nic nestalo, řekla mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová. Podle ní však dálkové vlaky nabírají hodinová zpoždění, za osobní vlaky jezdí náhradní autobusová doprava.



Strom spadl na koleje a trakční vedení. Narazil do něj dálkový vlak mířící z Prahy do Budapešti. Vlak už má zhruba tříhodinové zpoždění. Další dálkové spoje zpoždění nabírají. „Místo nelze objet, proto dálkové vlaky stojí. Za osobní vlaky vypravujeme náhradní autobusovou dopravu, za dálkové spoje náhradní autobusy nejezdí,“ uvedla Pistoriusová. Zatím neví, kdy by se po trati mohlo začít jezdit.