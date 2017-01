Dálnice do Polska do roku 2025? Doufám, že se nám to povede, říká ministr Ťok

„Tady nás opravdu polská strana předhonila, my jsme v minulých letech šetřili a neinvestovali a je to bohužel vidět. My bychom se chtěli, když všechno půjde úplně dobře, dostat na hranici s celou dálnicí v roce 2025 a doufám, že se nám to povede,“ řekl Ťok. Polský ministr Adamczyk v pondělí novinářům řekl, že na polské straně zbývá postavit více než 400 kilometrů silnice S3, nyní se pracuje zhruba na 200 kilometrech komunikace.

Stavba dálnice D11 od Prahy skončila v roce 2006 těsně před Hradcem Králové. V roce 2014 stavbaři začali budovat zatím poslední tříkilometrový úsek z Osiček do Hradce, který má být dokončen letos v létě. „Zároveň v tomto roce zahájíme výstavbu dalších dvou úseků dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi a Smiřicemi a Jaroměří, minimálně tím, že zahájíme archeologický výzkum, ale jsem přesvědčen, že koncem roku budeme také schopni zahájit stavební práce,“ řekl Ťok.

Ministři se na svém pondělním jednání shodli, že dokončení dálnice D11 a silnice S3 na polské straně je klíčové pro bezproblémové silniční propojení obou zemí. Obě strany v pondělí podpisem společného prohlášení stvrdily snahu pokračovat při výstavbě obou klíčových silničních tahů.

Dalším tématem schůzky byla modernizace mezinárodního koridoru mezi Ostravou a Katovicemi. Zatímco na české straně byla modernizace trati ukončena již v roce 2004, navazující trať na polské straně, mezi Zebrzydowicemi a Katovicemi, patří podle ministerstva dopravy k úsekům s nejhoršími parametry v rámci baltsko-jadranského tranzitního železničního koridoru. Modernizace zmiňovaného úseku na polské straně je naplánovaná na léta 2018 až 2021.

Ministři v pondělí také mluvili o dálničních známkách v Německu. „Měly by být férové vůči všem uživatelům silnic, neměly by být postaveny pouze cizím řidičům,“ řekl Ťok. Ministr minulý týden uvedl, že česká strana zatím nemá konečnou podobu německého návrhu na zavedení poplatků pro osobní auta na německých dálnicích a vyjádří se k němu až po jeho prostudování. Plán na zavedení německého mýta pro osobní auta, který na konci loňského roku posvětila Evropská komise, počítá s tím, že německým motoristům se bude částka zaplacená na dálničních poplatcích kompenzovat formou daňové úlevy.