Dálniční tepna je zase o kus sjízdnější. D1 otvírá další opravený úsek

D1 V OPRAVĚ: Celá oprava dálnice D1 mezi Mirošovicemi na 21. kilometru a Kývalkou na 182. kilometru je rozdělena do 21 úseků, které se opravují postupně.



Rekonstrukci už má za sebou sedm z nich. Do konce roku by měly být předány do provozu další dva, a to mezi exity 49 Psáře a 56 Soutice a mezi exity 134 Měřín a 141 Velké Meziříčí.

Letos na konci stavební sezony by řidiči měli mít k dispozici více než 62 kilometrů opravené dálnice D1. V tomto roce by měla začít rekonstrukce dvou úseků u Mirošovic a u Humpolce.