Další česká štace: Ryanair začne od října létat z Pardubic do Londýna

Dosud Ryanair v Česku využívá letiště v Praze, Brně a Ostravě, Pardubice budou čtvrtým. Tamní letiště se loni třetím rokem potýkalo s propadem počtu cestujících.



Minulý týden společnost oznámila, že od letošní zimní letové sezony chystá osm nových přímých leteckých spojení z Prahy. Kromě tří dříve oznámených spojení do Krakova, Madridu a Barcelony půjde o linky do Boloně, Budapešti, Edingurghu, Eindhovenu, Malagy a o sezonní spojení do Liverpoolu.

Z Prahy tak bude dopravce provozovat celkem čtrnáct přímých linek a očekává, že počet přepravených cestujících dosáhne 1,1 milionu lidí ročně.



Pardubické letiště loni přepravilo kolem 30 tisíc cestujících, což bylo o téměř polovinu pasažérů méně než předloni. Podle ředitelky East Bohemia Airport Hany Šmejkalové letiště doplácí na jednostrannou orientaci předchozího vedení letiště na ruskou klientelu, která tvořila drtivou většinu odbavených cestujících. Loni vzrostl zájem o letiště ze strany provozovatelů malých letadel. Loni navíc uzavřelo smlouvu s firmou DSA, která zajišťuje aerotaxi do kteréhokoli místa v Evropě či vyhlídkové lety z Pardubic.

V Pardubicích se také od loňského června staví nový letištní terminál za 256 milionů korun. Firma EBA, kterou z jedné třetiny vlastní Pardubický kraj, ze dvou třetin město Pardubice, se musela kvůli stavbě zadlužit. Očekává, že moderní zázemí přiláká další dopravce.