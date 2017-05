Další operátor přidá zákazníkům data. Vodafone zároveň tarify zdraží

Nový cenový program pro koncové zákazníky i firmy Red Naplno s neomezeným voláním bude za 777 korun obsahovat pět GB dat, další pak deset GB za 1077 korun a poslední za 1777 korun 20 GB.

Jako první odstartoval takzvané datové jaro - vyvolané mimo jiné zimním tlakem politiků a veřejnosti - operátor T-Mobile. Nejmenší hráč z trojice konkurentů T-Mobile se připojuje nyní.



Vodafone dosud nabízel základní neomezený tarif s 1,5 GB dat za 749 korun. Vedle toho si zákazníci budou moci data dokupovat. Balíček 100 MB dat vyjde na 25 korun. Později, v druhé polovině roku, chce operátor přidat ještě program s 60 GB za 2777 korun. Vodafone představil také tři tarify Start 100, 200 a 500 minut pro méně náročné uživatele.

„Již v únoru tohoto roku jsme zákazníkům přinesli 40 GB dat v rámci unikátního rodinného tarifu Red+40 GB. Nyní přinášíme pořádnou porci dat také jednotlivcům. Na zákazníky bude každý měsíc čekat dárek v podobě dalších dat v aplikaci Můj Vodafone. Pro zákazníky využívající tarify Red Naplno to budou dva GB zdarma,“ uvedl viceprezident pro nefiremní zákazníky Petr Dvořák.

Vodafone v únoru přišel s balíčkem k rodinnému tarifu Red+ (1499 korun), který za 999 korun měsíčně přidává 40 GB dat pro čtyři osoby. O2 začátkem května zavedla nový sdílený tarif s větším objemem dat a internetovou televizí. Pro tři SIM karty nabídne tarif Spolu neomezené volání a SMS, devět GB mobilních dat a O2 TV M za 1999 korun měsíčně. Slibuje tak měsíční úsporu kolem 35 procent.



„O uvedení novinek v individuálních tarifech, které nyní chystáme, zákazníky informujeme během následujících dnů,“ řekla mluvčí O2 Lucie Pecháčková. T-Mobile od dubna poskytuje v rámci pěti cenových programů za paušál od 499 do 2499 korun neomezené volání do všech sítí a datové limity od 500 MB do 60 GB.

Zhruba tři čtvrtiny zákazníků v síti Vodafonu používají mobilní data, 95 procent prodaných telefonů jsou chytré telefony a průměrná spotřeba na jednoho uživatele je 1,5 GB.