Další skandál s emisemi? Podváděl i Fiat Chrysler, tvrdí americká agentura

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek obvinila italsko-americkou automobilovou skupinu Fiat Chrysler z používání softwaru, který umožňuje obcházet normy pro emise oxidů dusíku u zhruba 104 000 automobilů s naftovým motorem. EPA to uvedla v dnešním sdělení. Fiat Chrysler s jejími závěry nesouhlasí.

Jde o druhé takové obvinění v USA po aféře s obcházením testů emisí u naftových vozů německé skupiny Volkswagen. Přichází jen den poté, co Washington a Volkswagen tento skandál po více než roce uzavřely.

EPA obvinila Fiat Chrysler, že od roku 2014 prodal v USA přibližně 104 000 užitkových vozů a automobilů typu SUV vybavených softwarem, který při testování emisí naftových motorů umožňuje skrývat vysoce nadlimitní hodnoty oxidů dusíku. To podle agentury „jasně a závažně“ porušuje zákon na ochranu ovzduší, protože auta vykazují ve zkušebnách nižší emise než na silnicích.

Fiat Chrysler uvedl, že se závěry EPA nesouhlasí a že všechna jeho auta plní normy stanovené zákonem. Podle zdroje agentury Reuters se chce firma proti obvinění EPA postavit.

Akcie Fiat Chrysler se po zprávě propadly o více než deset procent a na milánské burze s nimi bylo několikrát automaticky přerušeno obchodování. Akcie skupiny obchodované v New Yorku zaznamenaly první letošní pokles a sestoupily z rekordních maxim. O více než dvě procenta klesl oborový index evropských automobilek.

Americká vláda tento týden uzavřela s Volkswagenem dohodu o urovnání jeho emisního skandálu. Automobilka v rámci dohody přiznala vinu a zaplatí 4,3 miliardy dolarů (zhruba 110 miliard Kč).

EPA předloni v září Volkswagen obvinila, že do vozů s naftovým motorem instaloval software k obcházení testů emisí. Volkswagen pak přiznal, že tento software v USA instaloval do téměř 600 000 vozů a po celém světě do asi 11 milionů naftových aut, včetně zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto. Volkswagen se už dohodl, že ve Spojených státech vynaloží až 17,5 miliardy dolarů na urovnání obvinění ze strany regulačních úřadů, zákazníků a prodejců.