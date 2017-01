Další zavřené stanice metra? Rozhodneme se podle situace, říká šéf DPP

Vestibuly podzemní dráhy mají za sebou důkladné prohlídky a manažeři dopravního podniku už schraňují peníze na opravy v těch, které to nejvíce potřebují. V Jinonicích začnou výměny obložení či úpravy osvětlení už v sobotu. Do stanice navíc zatéká voda.



„V našem revitalizačním plánu, který se týká vestibulů metra, máme pravidlo opravit v průměru dvě stanice ročně. Máme stanovené priority: kde jsou jaká rizika, kde máme povolení k rekonstrukci a podobně. Z těchto hledisek nám vyšly jako první Jinonice,“ vysvětluje v rozhovoru pro Lidovky.cz šéf pražského dopravního podniku Martin Gillar.

Lidovky.cz: Ve vybraných stanicích může lidem, s trochou nadsázky, něco spadnout na hlavu?

To ne, ale při pravidelném místním šetření jsme zjistili závady, které nejsou odstranitelné běžnou opravou. Nebudeme riskovat, že by se někomu v budoucnu mohlo něco stát.

Lidovky.cz: Jinonice budou zavřené sedm měsíců. Budou mimo provoz i další opravované stanice, o nichž se mluví?

To nyní nedokážu říct, budeme to řešit ad hoc podle rozsahu dané rekonstrukce. U plánovaných větších či menších investic jde například o stanice Dejvická, Skalka, Muzeum na lince A nebo výtahy na Karlově náměstí a Palmovce.

Lidovky.cz: Nemůže se stát, že – vzhledem k tomu jak stanice stárnou – vznikne akutní potřeba uzavřít naráz více vestibulů než dva ročně?

Právě tomuto riziku se chceme vyhnout, je to jeden z našich strategických cílů. Abychom měli přípravu v dostatečném předstihu hotovou a nachystané peníze na tuto investici.

MARTIN GILLAR Vystudoval Právnickou fakultu UK, pražský dopravní podnik vede do května roku 2015 .

. Z pozice místopředsedy představenstva řídil společnost ČD Telematika .

. Působil také v pozici ředitele divize rozvoje a strategie České pošty, odkud do dopravního podniku přišel.

Lidovky.cz: Jak to vypadá s výkupem pozemků pro metro D? Tam je situace dlouhodobě tristní, většinu vytipovaných ploch se hlavnímu městu stále nepodařilo vykoupit.

Koordinujeme postup společně s majetkovým odborem pražského magistrátu, který má výkup na starosti. Současná legislativa nám v podstatě neumožňuje chovat se standardně investorsky. Cenová hladina znaleckých posudků, které máme my, se pohybuje na úrovni dvou až dvou a půl tisíce korun za metr čtvereční. Posudky vlastníků však mluví o pěti až šesti tisících korunách za metr. Tento rozdíl nyní neumíme vyřešit. Možností je třeba zapojit soukromý kapitál. Nicméně neplatí to, že když se nevykoupí sto procent pozemků, tak déčko nebude. Některé pozemky lze dlouhodobě pronajmout, někde nám stačí pouze získat od majitele právo stavby nebo vyřešit věcné břemeno.

Lidovky.cz: U kterých důležitých pozemků se jednání pohnula?

Vypadá to, že jsme před dohodou s majitelem obchodního centra Arkády Pankrác. Tam budeme mít nové výstupy pro budoucí přestupní stanici Pankrác. Na dva roky tam kvůli stavbě část prostranství zablokujeme.

Lidovky.cz: Kdy budete mít vykoupeno tolik pozemků, abyste mohli stavět?

Chceme mít částečné stavební povolení ke konci tohoto roku. To předpokládá mít k výstavbě připraven jeden provozuschopný úsek.

Lidovky.cz: S jakým předběžným termínem počítáte pro dokončení?

Máme několik milníků. Jedním z nich je rok 2023, který souvisí se získáním dotace z Operačního programu Doprava II. V něm máme pro déčko přidělené peníze. Když se nám podaří začít se stavbou v červnu 2018, chtěli bychom mít v roce 2023 hotový jeden úsek.

Lidovky.cz: Pražští politici před rokem a půl radikálně snížili cenu roční tramvajenky, ze 4750 na 3650 korun. Váš předchůdce Jaroslav Ďuriš mluvil o rozpočtové „díře“ až půl miliardy korun. Jak moc vám ty peníze chybí?

Nechci říkat, že nám chybí, výpadek nám město kompenzovalo. Po snížení jízdného došlo k nárůstu cestujících. O 50 tisíc víc lidí si koupilo v Praze tramvajenku, byť část z nich jen přešla z měsíčních kuponů na roční za 3650 korun. Rozdíl v porovnání s dřívějšími příjmy z jízdného ale pořád máme.

Lidovky.cz: Cenu jízdného neovlivňujete vy, jde o politické rozhodnutí. Budete se s pražským radním pro dopravu Petrem Dolínkem o její výši bavit?

Dohoda je taková, že já se starám o kvalitu a panu radnímu předkládám přesné informace. Počítáme mu model a on se podle něj může rozhodnout.

Lidovky.cz: Těžko se dá asi očekávat, že se do voleb v příštím roce bude jízdné zvyšovat, že?

(úsměv, bez odpovědi)

Lidovky.cz: Co budete letos nakupovat v rámci obnovy vozového parku?

U autobusů nám vozový park stárne a my ho musíme obnovovat, abychom udrželi krok s konkurencí. Pro letošní rok na to máme až dvě miliardy korun. Nyní běží soutěž na tři kategorie autobusů, uzavřít by se měla v lednu. Chceme, aby cestující jezdili prvními novými autobusy v druhé polovině roku.

U tramvají se asi těžko něco změní, musíte vycházet z kupní smlouvy na 250 souprav 15T od Škody Transportation, že?

Ano, každý rok odebíráme 25 kusů, což je podle mě výrobní kapacita Škodovky. Neustále s ní jednáme. Bavíme se například o rozsahu objednaných tramvají na daný rok i o kvalitě vozů jako takových. Už na konci loňského roku končila prvním dodaným soupravám záruka a my musíme řešit jejich další servis.

Lidovky.cz: Těsně před Vánocemi jste s vašimi odboráři uzavřeli kolektivní smlouvu. Jak moc náročná ta jednání byla?

Byla těžká, trvala od září do prosince. Máme 23 odborových organizací, za každou chodí na jednání dva zástupci. Ty skupiny jsou logicky profesně rozdělené, jsou mezi nimi zástupci metra, tramvají a autobusů. Dohodli jsme se na zvýšení mezd i vylepšení benefitního programu. Kolektivní smlouvu máme až do roku 2020, což považuji za velký úspěch, který přispěje stabilitě ve firmě. A to je to, po čem lidi z provozu volají. Původní nárok našich odborů byl nárůst o sedm procent, ale to bylo podle mě silně proklamační.

VÁLKA O REKLAMU V Praze se schyluje k pikantní situaci. Vítězství v tendru na reklamní polep 300 pražských autobusů má na dosah společnost BigBoard , která v ní nabídla nejvyšší sumu - více než tři miliony korun.

má na dosah společnost , která v ní nabídla nejvyšší sumu - více než tři miliony korun. Uzavření soutěže však soudně blokuje jeho největší konkurent v hlavním městě, firma Rencar. Více ČTĚTE ZDE



Lidovky.cz: Pro letošek jste mzdy zvýšili o 1,7 procenta a inflaci. Na další tři roky pak vždy o jedno procento a inflaci . Ale v porovnání třeba s Českými dráhami a SŽDC, kde odbory vyjednali nárůst 3,4 procenta. Obětovali tedy vaši odboráři nárůst mezd za stabilitu dlouhodobé smlouvy?

Je to pro ně důležité, mají jistotu, že k bude nárůstu docházet. Chtěli od nás slyšet, že chceme zachovat kvalitu pracovního prostředí. Máme navíc nějaká avíza České národní banky, že inflace půjde nahoru a navýšení mzdy o inflaci je součástí uzavřené dohody.

Lidovky.cz: Kolik vás bude zvýšení mezd stát?

V prvním roce to bude 220 milionů korun, převážnou část zaplatíme z uspořených peněz. Loni jsme proti plánu ušetřili 111 milionů korun. Není to ale jen moje zásluha, firmu vedu teprve od května. Škrtali jsme v provozu, hlavně u dodavatelů. Bavíme se například o slevě na pojistném, kterou jsme dostali na příští období. Uspořili jsme také na finančních službách.

Lidovky.cz: Nechci snižovat vaši zásluhu, ale třeba bankovní služby jsou v současné době relativně levné.

Ano, je to tak. Jsme při vyjednáváních s dodavateli tvrdí tam, kde si to můžeme dovolit. Máme také od podzimu nový kontrakt s Pražskou energetikou, díky němu máme nejlevnější trakční energii v Česku. I to ale řídí více trh než my.