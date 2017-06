Další značka mizí z Česka. Pumpy Slovnaft v zemi končí, až na jednu výjimku

Sedmnáct z nich dostalo design a vybavení nové značky MOL, kterou tu stejnojmenný koncern buduje jako svou prémiovou výkladní skříň spíše ve větších městech nebo na dálnicích či vytížených silnicích.

Pět bývalých slovnaftů se dočkalo změny na značku Pap Oil, kterou MOL provozuje jako „ekonomickou“ alternativu, z větší části v regionech.

Slovnaft znali řidiči z poslední doby spíš jen na území Moravy, v Čechách fungovaly jen dvě tyto pumpy – v Plzni (ta už je nově v barvách MOL) a zmíněných Letech u Písku.

Během chvíle dvojka trhu

MOL tak dokončí kompletní přeměnu značek všech benzinek, které v posledních letech koupil. Původně čtyřicítku slovnaftů v Česku získal v roce 2001 poté, co tuto slovenskou společnost ovládl (část posléze prodal). Následně zde přikoupil 125 stanic Pap Oil, 43 lukoilů a nakonec 125 výkonných a moderních čerpacích stanic Agip.



Osmi stanic se zbavil, většinu ze zbylých 308 přeměnil do zelenobílé značky MOL a menší část zůstává v modrých barvách Pap Oil – s logem papouška.

„Naši síť čerpacích stanic jsme teď v červnu prakticky již převlékli, pozornost budeme dále věnovat probíhající modernizaci,“ potvrdil pro LN mluvčí společnosti MOL Česká republika Tomáš Pavlík.

Maďaři se tak z původně minimálního podílu na českém maloobchodním trhu s pohonnými hmotami dostali během několika let na druhou příčku těsně za Benzinu (Unipetrol), které patří prodaným množstvím pohonných hmot i počtem zhruba 380 stanic první místo.

Polským koncernem PKN Orlen ovládaný Unipetrol letos také rozšiřuje počty prodejních míst své značky Benzina. Loni se dohodl s OMV na postupném prodeji 68 stanic ze sítě této rakouské společnosti. Část Benzina převedla pod sebe loni, zbytek přemění do svých červenobílých barev letos. A částečně se tak koncernu MOL tržním podílem vzdálí.

„Unipetrol je, zjednodušeně řečeno, na domácí půdě. Takže jeho ambice, aby co nejvíc navýšil svůj podíl, jsou přirozené. Myslím, že to dělají šikovně. Pokud my budeme mít možnost nakupovat (další čerpací stanice – pozn. red.) a budou nám smysluplnost takové transakce potvrzovat čísla, tak do toho půjdeme,“ komentoval soupeření před časem pro LN generální ředitel MOL Česko Richard Austen.

S nynějším počtem pump je podle něj společnost ale spokojená a soustředí se na to, jak „dostat stanice MOL do nejvyššího standardu“. Postupně se chce zaměřit i na značku Pap Oil, která na tom zatím není podle Austena technicky úplně nejlépe.

Modernizací myslí Maďaři zejména vybavení svých stanic nejnovejším stylem obchodů a služeb, označovaných jako Fresh Corner. Má je zatím u 66 benzinek včetně těch bývalých slovnaftů, které byly přebarveny do značky MOL.

Štědré investice

Ziskový petrolejářsko-plynařský koncern, kterému patří v zemích střední a jihovýchodní Evropy na 1900 benzinek (kromě značky MOL v Maďarsku například INA v Chorvatsku nebo Roth v Rakousku), provozuje také čtyři rafinerie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku iv Chorvatsku a zaměstnává 28 tisíc lidí ve 40 zemích. Při modernizaci svých českých stanic je přitom hodně štědrý.

Letos na tyto účely vydá miliardu korun, do konce roku 2019 se investice vyšplhá ke stovce milionů dolarů, tedy přes 2,5 miliardy korun.

Modernizace vnitřních obchodů s nabídkou co nejkvalitnější kávy nebo jiného občerstvení je v posledních letech na českém silně konkurenčním trhu skoro povinností pro všechny značkové sítě čerpacích stanic.

„U malých sítí se soutěží spíš nižší cenou paliva. Velcí, což je teď vidět nejvíc na značkách Benzina, MOL, Shell nebo OMV, se zas předhánějí v nabídce služeb, které s palivem vůbec nesouvisejí, ale mají přinutit řidiče, aby se na pumpě zdrželi co nejdéle,“ vysvětluje šéf Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.