Dáma opouští hru. Nejstarší módní dům se rozloučil se svou návrhářkou

„Lanvin a Bouchra Jarrar se vzájemně rozhodli ukončit svou spolupráci. Rozhodnutí nabírá účinnosti dnešním dnem,“ stojí v oficiálním prohlášení vydaném ve čtvrtek. Od jara loňského roku měla návrhářka začít novou kapitolu módního domu a vyvést ho z finančních potíži. Za pouhých 16 měsíců se to ovšem designérce nepovedlo.



Dvě konfekční kolekce jaro/léto a podzim/zima se nesetkaly s velkým nadšením veřejnosti ani zájmem zákazníků. Do módního domu, který byl do té doby plný pestrobarevných dívčích modelů od předchozího kreativce Albera Elbaze, přinesla Jarrarová strohou černobílou eleganci.

Delší dobu se hovořilo o napjatých vztazích mezi novou designérkou a finanční ředitelkou společnosti Michèle Huiban. Že Jarraová není se svými zaměstnavateli spokojená, se ukázalo letos v březnu.

„Jsem pod velkým tlakem. Chtěla jsem se plně věnovat Lanvinu a znovu ho obnovit. I proto jsem ukončila mou vlastní značku. Ale potřebuji k tomu podporu celého domu, bez ní je to nemožné,“ postěžovala si redakci The South China Morning Post.

Jarrar skutečně dala přednost ateliérům Lanvinu před svou vlastní značkou, která byla pod jejím jménem i na seznamu domů opravňující užívat prestižní známku haute couture (vysoká krejčovina). Zkušenosti získala pod vedením Jean-Paul Gaultiera, Christiana Lacroix nebo ve studiích značky Balenciaga.

Minulý týdne získala uznání od pařížské Officer of the Order of Arts and Letters, což je čestné ocenění udělované kreativním profesím. Lanvin v oficiálním prohlášení sice prohlásil, že se Jarrar nyní bude věnovat novým projektům, dále je ale nespecifikoval.



Nástupce to nebude mít lehké

O finančních problémech značky, která se pyšní i prestižním titulem haute couture informoval před několika týdny server Lidovky.cz. Ještě v roce 2012 dosahovaly tržby 235 milionů eur. Loňský rok ale přinesl 23procentní ztrátu 162 milionů. Začátek roku 2017 prodeje klesly o dalších 32 procent se ztrátou 18,3 milionu eur. Letošní ztráta se očekává ve výši 27 milionů.



Většinovým vlastníkem domu je od roku 2001 Shaw-Lan Wang, 75letá mediální magnátka sídlící na Taiwanu. Firma tak minulý měsíc vyhlásila audit a zahájila období škrtů. Ty se týkají uzavření nevýnosných poboček, výdajů na reklamu i snížení pracovních pozic.

Zaměstnanci jsou ale se současnou obchodní strategií nespokojeni, a tak společnost opouštějí dobrovolně. Pro zvýšení tržeb se nyní Lanvin zaměřuje na outlety, pro něž chce vyrobit levnější kolekci kožených doplňků. Podle odborníků ale tento tah může zásadně poškodit pověst značky, která se prezentuje jako luxusní.



S finančními problémy se ale módní dům potýkal již za předchůdce Jarrarové, Albera Elbaze. Ten byl kreativním ředitelem Lanvinu dlouhých 14 let. Odchody hlavních návrhářů se ale v posledních letech staly novou módou. Například designér Raf Simon opustil dům Dior po třech letech spolupráce.

Rekord v módním průmyslu ale drží kreativní ředitel Justin O’Shea italské pánské značky Brioni (jejich obleky nosí americký prezident Donald Trump), který na byl svém pouhých šest měsíců. Kdo se stane novou tváří ateliérů Lanvin, je zatím ve fázi spekulací. Už teď je ale jisté, že nástupce Jarrarové čeká hektické léto v ateliéru. Další přehlídku má totiž módní dům představit již v září na týdnu módy v Paříži.



Nejstarší módní dům na světě založila roku 1889 návrhářka Jeanne Lanvinová jako obchod s dětským oblečením. Až později svůj byznys rozšířila o dámské oblečení, parfémy a módní doplňky.