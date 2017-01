Zúžení a kolony. Letos se rozkope 70 kilometrů dálnic. Podívejte se kde

OPRAVY DÁLNIC 2017 Celkem 72 kilometrů

Pražský okruh (D0) oprava AB vozovek MÚK Třebonice a Řepy a mostů 1-211,1-212 a 1-213

D1 km 182 – 190 L - 8km

D1 km 210,0 – 204,6 L – 5,4 km

D2 km 11,9 - 3,2 L – 8,7 km

D2 km 42,6 - 31,9 L – 10,7 km

D5 km 0 - 5,4 P včetně odpočívky Drahelčice – 5,4 km

D5 km 64,5 - 61,0 L včetně odpočívek Svojkovice a Rokycany – 3,5 km

D8 km 5,2 - 2,2 L – 3 km

D8 km 12,1 - 18,4 P – 6,3 km

D8 km 37,3 - 48,3 P+L – 11 km

D11 km 0 - 8 – 8 km

km 0 - 8 – D35 292,8 - 294,9 P+L – 2,1 km Vysvětlivky: L (levý pruh), P (pravý pruh) zdroj: ŘSD

Opravy se týkají hlavně výměny asfaltových a betonových povrchů. Pokud se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podaří naplnit plán, který mají Lidovky.cz k dispozici, rozkopou letos dělníci přibližně 72 kilometrů. To je bezmála o osm víc, než stihli opravit v loňském roce.

Nejcitelnější budou pro řidiče práce na starší části D8, která vede z Prahy do Lovosic. Na třech různých úsecích protínajících krajinu kolem Kralup či Roudnice je to v součtu více než dvacet kilometrů. Cesta do Německa se tak po prosincovém otevření nového úseku D8 zase o něco zpomalí.

Plánovači chystají také práce na dvou částech dálnice D2 spojující Brno se slovenskou hranicí, celkem půjde o 19,4 kilometru. Opravovat se bude také na D1 - na částech, kterých se netýká výše zmíněná velké modernizace. Konkrétně budou dělníci aktivní na úseku těsně před městem (od 182. kilometru) a také na šesti kilometrech mezi Brnem-východ a Holubicemi.

Tento úsek je zatím jednou z mála letošních stavebních akcí, pro níž už ŘSD vybralo zhotovitele a je možné lidem alespoň rámcově přiblížit termín. „Předpokládáme zahájení prací na jaře, až nastanou vhodné klimatické podmínky,“ říká mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Tendry na stavební firmy pro další výše zmíněné úseky budou následovat.

„Využíváme zimního období k soutěžení dodavatelů, podepisování smluv a přípravě stavebních harmonogramů spolu s kraji, aby nedocházelo ke kolizím s opravami na přilehlých silnicích nižších tříd,“ doplnil Rýdl.

ŘSD (která v Česku spravuje dálnice a silnice první třídy – pozn. red.) je podle svého mluvčího v pravidelném kontaktu s místními silničáři a ladí své plány tak, aby rozkopanými silnicemi všeho druhu nepřipravila místním řidičům nestravitelnou kombinaci oprav a uzavírek.

Rekonstruovat se bude nejen v regionech, ale i kolem metropole, Pražský okruh čeká mimo jiné oprava tří mostů.

Na dálniční opravy letos počítá stát přibližně s jednou a půl miliardou korun. Ale jde jen o odhad, protože loni bylo v plánu utracení 1,4 miliardy, ale nakonec silničáři prostavěli dvě miliardy.

Jednoznačně největší akcí na českých dálnicích je už několikátým rokem takzvaná modernizace D1, nejponičenější rychlé silnice v zemi. Jde o její klíčovou část mezi hlavním městem a Brnem.

Kvůli prasklinám betonových desek rozhodlo ministerstvo dopravy v roce 2011 o její celkové opravě, ale kvůli zpoždění začala až v průběhu roku 2013. Celá akce mezi Mirošovicemi na 21. kilometru a Kývalkou na 182. kilometru je rozdělená do 21 úseků, které se opravují postupně. Hotových je jich zatím šest.

Příští rok se bude opravovat až devět úseků najednou. Celá D1 do Brna bude dokončená v roce 2020, slibuje ŘSD. Podle ní jde de facto o postavení zcela nové dálnice.