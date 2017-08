Obchodní centrum duchů u Prahy mělo po 10 letech ožít. Otevření se opět odkládá

PRAHA Obchody bez zákazníků i zaměstnanců, prázdné eskalátory, parkoviště bez automobilů. Největší outletový areál v Česku ležel téměř deset let ladem, aniž by se otevřel. S novými majiteli, interiéry i názvem se mělo otevřít letos na podzim. Otevření se již poněkolikáté posunulo, tentokrát až na začátek roku 2018.

Parkoviště u obchodního centra u Tuchoměřic je pro zákazníky nachystané od roku 2008. Přípravy na otevření se tehdy dostaly do takové fáze, že se po Praze začaly objevovat billboardy lákající spotřebitele do outletu na zlevněné značkové oblečení a slavnostní otevření 9. září. Toho se však centrum Galleria Moda nedočkalo.



Stalo se tak unikátem v České republice. Necelých deset let trvalo majitelům dostat outlet do podoby, aby jej mohli konečně otevřít. V novém hávu, s novými majiteli a novým jménem mělo outletové centrum vejít do provozu letos na podzim. Otevření se opět odložilo, tentokrát na jaro 2018.

„Rozhodli jsme se stanovit termín otevření na jaro 2018,“ uvedl letos v červenci pro Aktuálně.cz Martin Kubišta ředitel společnosti the Prague Outlet. Podle něj pokračuje stavba podle plánu, ale obě společnosti, které se na stavbě podílí, se prý rozhodly zaměřit i na okolní infrastrukturu a zeleň.

Majitelé si podle svých webových stránek slibují hodně od blízkosti letiště Václava Havla. Očekávají, že až třetina všech návštěvníků budou turisté a plánují pravidelnou autobusovou linku z letiště. Zároveň doufají, že zboží zlevněné minimálně o třicet procent přitáhne vysoký počet českých zákazníků.

Do exekuce před otevřením

Otevřít se mělo outletové centrum již v roce 2008. Investorům z italské společnosti Palcor Czech však došly finanční zdroje a centrum Galleria Moda se dostala do exekuce ještě předtím, než se zákazníkům otevřela. Investoři do celého projektu dali více než miliardu korun a chyběla jen příjezdová cesta a obsazení obchodů.

Nakonec dlužili bance UniCredit, která poskytla půjčku, či liberecké společnosti Syner za stavbu. A stavba zůstala uzavřená veřejnosti bez jakéhokoliv využití.

Na konci roku 2009 byl na Palcor Czech podle obchodního rejstříku vydán exekuční příkaz a objekt stejně jako celá společnost měla přejít do rukou skupiny 2R Holding. Prodej však u soudu napadla banka UniCredit a soudní spor o vlastnictví se táhl po čtyři roky.

1,5 milionu měsíčně

Za outletové centrum se mezitím každý měsíc utratilo z kapes 2R Holdingu přes 1,5 milionu korun za ochranku, elektřinu, či plyn. Kvůli soudnímu sporu o vlastnictví navíc hrozilo, že správce nebude z čeho platit a celý objekt, který čítá kolem 31 tisíc metrů čtverečních, bude nehlídán.

Outletové centrum v roce 2008

„Rozkradení vybavení je otázka jedné noci. Už teď jednou za čtrnáct dní odrážíme pokusy kolem plotu. Zloději to zkoušejí to po jednom, po dvou, po čtyřech, z různých směrů, aby zjistili, kolik nás tu je,“ popsal pro iDNES v roce 2010 správce centra Karel Richter. Nakonec však zůstal objekt hlídán.

Až s rokem 2013 přišla pro obchodní centrum Galleria Moda změna. V konkurzu získala pozemky a objekt společnost Dreitonel a začala budovu rekonstruovat. Celá obnova areálu měla být financována společností PPF Bank, která je součástí skupiny PPF Petra Kellnera.

„Nákup a rozjezd samotného outletového centra si z naší strany vyžádá investici kolem jedné miliardy korun,“ uvedl manažer Dreitonelu Martin Kubišta pro deník E15 v roce 2013.

Dreitonel změnil svůj název na The Prague Outlets a společně s tím se také změnil název budoucího outletového centra. Z Galleria Moda se stal Prague The Style Outlets. Majitelé plánovali přestavbu na dva roky a obchodní centrum má mít unikátní interiéry nákupních pasáží, při jejichž tvorbě se autoři inspirovali reálnými předlohami pražského historického centra.

Další odložení

V roce 2014 přišel server Aktuálně.cz s informací, že se největší outletové centrum ve střední Evropě otevřít nepodaří a zahájení provozu bylo odloženo na jaro 2016, což také nevyšlo. Pronájem i správu budovy ale začala zajišťovat španělská firma Neinver, která je druhým největším provozovatelem outletů v Evropě. Společně pak v tiskové zprávě s The Prague Outlets oznámili otevření na podzim letošního roku, ani tento termín však neplatí.

Outletové centrum v roce 2017

Zda se opravdu největší české outletové centrum otevře na jaře příštího roku nedokáže jistě říci nikdo. Zástupci The Prague Outlets však pevně věří, že po deseti letech od postavení se centrum otevřít podaří.