Deset nejzábavnějších konspirací, které v listopadu vyplodil český internet

10. Newsweeku, tady něco smrdí

Každá zpráva se dá vyložit různě. Informace o tom, že to v Newsweeku riskli a aby byli první na trhu s historickou obálkou, vsadili na Hillary Clintonovou, proběhla seriozními médii zhruba v takové podobě jako na serveru Mediahub. Konspirační weby ale tato informace vytočila doběla - viděli v tom samozřejmě mnohem, mnohem víc.

Falešné a konspirační zprávy zaplevelují český web.

9. Jedna, dvě, Soros jde



Konspirační weby už několik let počítají najisto s tím, že zlá junta, která tajně vládne v USA, chystá koncentrační tábory pro své odpůrce, stanné právo a další lahůdky. Už jdou na to, za chvíli to ti zlouni spustí, píše se na těchto webech. Už několik let.

8. Zlo je poraženo

„Udivující zpráva ruského ministerstva zahraničních věcí pro vnitřní potřeby Kremlu dnes praví, že příští president Donald Trump osvobodil i další stát od satanistického a tyranského sevření západními globalisty, jelikož Bulharská republika, člen Evropské unie, včera (13. 11. 2016) zvolila příštím presidentem nezávislého kandidáta, generálmajora Rumena Radeva.“

7. Konečně se bude psát pravda



Kdo dělá alternativní zpravodajství, je dobrý člověk, to dá rozum, no ne? A pravda, ta se teď bude konečně hlásat i z Bílého domu. Doteď tam totiž všichni lhali.

6. Pomoc, chtějí nám vnutit islám!



Islámu se musíte vyhýbat jako redaktor alternativního webu faktům. Jakmile chcete o islámu učit nebo třeba předat nějaké základní informace, hned je jasné, že jde o propagandu placenou ze západu a vnucovanou nebohým dítkům.

5. Paní byla v těžkým šoku



Do Rudého Práva přišel závažný dopis... Vlastně ne do Rudého Práva, ale do redakce webu lajkit.cz

4. Horáček je satan. Nebo něco takového



Když je pro alternativní weby Miloš Zeman anděl, je jasné, že Michal Horáček musí být satan. Závody v kydání špíny právě začaly.

3. Za chvíli z nás bude totalitní stát, jestli to ještě nevíte. Tak šiřte!!



Nejen v USA, ale i u nás. Šiřte, šiřte, šiřte!

2. Hillary je zlo, zlo, zlo, zlo....



Tajná společnost spjatá s Hillary Clinton obchoduje s lidmi. A nejen to!

1. Putin vidí souvislosti



Ale máme i dobré zprávy. Naštěstí už máme našeho spasitele.