Devět z deseti dieselů plní emisní normu Euro 6 jen na papíře. Na silnici neobstojí

BERLÍN Jen každý desátý dieselový motor splňuje emisní normu Euro 6 jak na papíře a v laboratoři, tak i v silničním provozu. Vyplývá to ze studie ekologické organizace ICCT, o které v pondělí informovala agentura DPA. Reálně tyto motory v průměru vypouštějí 4,5krát více zdraví škodlivého oxidu dusíku, než maximálně 80 miligramů na kilometr, jak povoluje norma.

Nezákonné to ale není, protože norma o výfukových plynech od září platí pouze pro nově zaregistrované vozy. Část naměřených hodnot ji ale překračuje tak výrazně, že se tím vysvětluje, proč je v některých městech navzdory stále přísnějším omezením horší kvalita vzduchu, než povolují nařízení Evropské unie.



„Výsledky potvrzují dřívější poznatky, nyní se ale testovalo velké množství aut, díky čemuž je možné u emisí učinit závěry o průměrném chování jednotlivých výrobců,“ řekl šéf ICCT pro Evropu Peter Mock. Studie zkoumala celkem 541 osobních automobilů, které zastupovaly 145 různých modelů.

Výzkumníci z ICCT proto do budoucna požadují nezávislé testy v reálných jízdních podmínkách. Zkoumaly by nejen emise oxidů dusíku, ale také oxidu uhličitého. A to na autech, která by dali k dispozici jejich majitelé nebo půjčovny, nikoliv sami výrobci.